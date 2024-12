Will Smith : pour ses premières dates en France, la star annonce une seconde étape à Orange en 2025

Après vingt ans loin de la scène musicale, Will Smith va se produire au Théâtre Antique d'Orange. Initialement prévu pour une date, le 31 juillet 2025, l'Américain et le Positiv Festival ont décidé d'en ajouter une deuxième, le 1er août 2025.

Will Smith fait coup double. Après avoir annoncé une première date de concert au Théâtre Antique de la ville d'Orange (Provence-Alpes-Cote d'Azur), le chanteur-acteur a accepté d'ajouter une deuxième soirée à cet événement. De nombreux fans de l'Américain avaient en effet pris d'assaut la billetterie, qui s'était vidée en quelques minutes. Face à cette popularité, l'organisation du festival et le chanteur lui-même ont décidé de rempiler pour une deuxième date, le lendemain du premier concert, soit le 31 juillet et le 1er août.

L'interprète de célèbres tubes comme «Men in Black» (1997) ou «Miami» (1997) se présentera devant le public français pour des prix compris entre 66 euros et 141 euros (catégorie Or). La vente s'ouvre ce 10 décembre à 13h.

Il s'agit de la première fois que Will Smith se produit en France. L'artiste américain fait son grand retour sur la scène musicale après avoir annoncé son nouveau single : «You can't make it». A 56 ans, il enflammera le Positiv Festival, qui réunit de nombreux événements musicaux au sein d'un monument historique de plus de 2000 ans, inscrit à l'UNESCO.