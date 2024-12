Dr.Dre et Snoop Dogg : «Nuthin But A G Thang», «Still D.R.E», «Deep Cover»... Retour sur les 5 collaborations phares entre les deux pointures du hip-hop

Rarement dans l’histoire du hip-hop un duo a été aussi étroitement lié et mutuellement influent que Snoop Dogg et Dr. Dre, qui ont commencé à façonner le paysage rap dès la fin des années 1980.

Une équipe de choc. Avant la sortie de leur premier album commun, «Missionary», ce vendredi 13 novembre, Snoop Dogg et Dr. Dre ont collaboré sur de nombreux titres emblématiques qui ont marqué l'histoire du hip-hop. Retour sur cinq de leurs célèbres chansons.

«Deep Cover»

Également connu sous le titre «187», ce morceau est la première collaboration officielle entre Dr. Dre et Snoop Dogg, extrait de la bande originale du film «Deep Cover» (1992). La chanson a marqué les débuts solo de Dr. Dre après la séparation de N.W.A, considéré comme l'un des groupes les plus grands et les plus influents de la musique hip-hop.

En outre, la chanson a lancé la carrière de Snoop Dogg, qui y a fait sa première apparition sur un disque, et scellé leur partenariat musical, devenant un classique du gangsta rap.

«Nuthin But A G Thang»

Premier single de l'album «The Chronic» (1992) de Dr. Dre, ce morceau a atteint un statut mythique dès sa sortie. Classée 29e dans la liste des «500 plus grandes chansons de tous les temps» par le magazine Rolling Stone, elle figure également parmi les «500 chansons qui ont façonné le rock’n’roll» selon le Rock and Roll Hall of Fame.

Son clip, qui met en scène le binôme lors d'une journée décontractée à la plage, a marqué les esprits, malgré quelques censures imposées par MTV, dont des scènes de nudité, Warren G avec un joint ou encore des logos de marques, etc.

«Still D.R.E»

Ce classique intemporel du rap West Coast est le premier morceau du second album de Dr. Dre, «2001» (1999). Coécrit par Jay-Z, il marque le retour triomphal de Dr. Dre après son premier opus, avec Snoop Dogg présent dans le refrain et l’introduction.

Le single rencontre un grand succès, grâce à son beat mémorable et au refrain accrocheur de Snoop Dogg, permettant à l'album de remporter plusieurs prix. Il a également gagné en popularité en figurant dans des œuvres comme le jeu vidéo «Grand Theft Auto V» (GTA) en 2013.

«The Next Episode»

Troisième single de l’album «2001», ce morceau réunit Dr. Dre, Snoop Dogg, Nate Dogg et Kurupt, bien que seul "Snoop" soit crédité. Considérée comme une suite spirituelle de «Nuthin’ But a ‘G’ Thang», la chanson a été interprétée lors d’événements majeurs comme la tournée «Up in Smoke» en 2000, le spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVI en 2022, et la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d’été de 2024.

«Bitch Please II»

Apparaissant sur le LP «The Marshall Mathers» d’Eminem (2000), cette piste rassemble Dr. Dre, Snoop Dogg, Xzibit et Nate Dogg. Il s’agit d’une reprise du titre «Bitch Please», issu de l'album «No Limit Top Dogg» de Snoop Dogg (1998). Comme le reste de l'album, la chanson a été très bien accueillie par la critique, certains y voyant la renaissance du gangsta rap après les pertes tragiques des icônes et rivaux Tupac Shakur et The Notorious B.I.G., en 1996 et 1997.