Billboard Music Awards 2024 : Taylor Swift est l'artiste la plus récompensée de l'histoire de la cérémonie

Avec 10 victoires sur 17 nominations lors de la 31e cérémonie des Billboard Music Awards, Taylor Swift détient désormais le record du plus grand nombre de récompenses jamais remportées dans l'histoire de l'événement.

Taylor Swift continue de marquer l'Histoire de la musique. Après avoir achevé sa dernière tournée record le 8 décembre au Canada, la chanteuse est devenue l'artiste la plus décorée des Billboard Music Awards, avec un total de 49 trophées. Parmi ses 17 nominations lors de la dernière cérémonie, la musicienne a remporté 10 prix, dont ceux de la meilleure artiste et du meilleur album du Billboard 200 pour son dernier opus «The Tortured Poets Department».

Dans un discours enregistré, la chanteuse, qui s'apprête à fêter ses 35 ans vendredi, a déclaré : «C'est le plus beau cadeau d'anniversaire que vous auriez pu me faire. C'est exactement ce que je voulais». «Merci aux Billboard Awards. Merci aux fans, car Billboard compte vos trucs. Ils comptent ce que vous écoutez, les albums qui vous passionnent, donc je les compte comme des prix votés par les fans parce que vous êtes ceux qui se soucient de nos albums et qui viennent nous voir en concert», a-t-elle ajouté. En plus de ses distinctions majeures, Taylor Swift a également été sacrée meilleure artiste féminine, meilleure artiste du Hot 100 et meilleure compositrice du Hot 100.

| Taylor Swift made history tonight after wining 10 billboard awards 49 total wins, making her the most awarded artist in BBMAs HISTORY!



pic.twitter.com/qYD2XXjyiP — Taylor Swift Updates (@TSUpdating) December 13, 2024

Nommé pour l'album de l'année aux Grammy Awards

Plus tôt cette année, elle avait déjà battu un autre record en remportant son quatrième Grammy Awards de l'album de l'année. Elle est d'ailleurs une nouvelle fois nommée pour le prestigieux prix lors de l'événement qui se déroulera le 2 février 2025.

En outre, Zach Bryan, en tête des nominations cette année avec 21 nominations, a remporté cinq prix, dont celui de meilleur artiste rock et de meilleur album country. Morgan Wallen a été sacré meilleur artiste country, raflant trois autres distinctions. Shaboozey, qui a ouvert la cérémonie avec son tube à succès «A Bar Song (Tipsy)», a remporté trois prix, dont celui de la meilleure chanson country. Ce titre a égalé le record de «Old Town Road» de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus, avec 19 semaines à la première place du classement Billboard Hot 100.

Drake, désormais deuxième derrière Taylor Swift, a décroché trois nouveaux trophées, portant son total à 42 Billboard Awards. Bad Bunny a également reçu trois prix, tandis que Jung Kook, Benson Boone, Teddy Swims, Tyla et Tommy Richman ont obtenu deux chacun.

Beyoncé, qui est nommée dans 10 catégories pour les prochains Grammy Awards, dont quatre dans le domaine country, a été élue meilleure artiste country féminine. Parmi les autres lauréats figurent Chappell Roan (meilleur nouvel artiste), SZA (meilleur artiste R&B), Charli XCX (meilleur artiste dance/électronique) et Kendrick Lamar (meilleur rap pour «Not Like Us»).