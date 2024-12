Game Awards 2024 : «Astro Bot» élu meilleur jeu vidéo de l'année

Aux Game Awards 2024, «Asto Bot» a été élu meilleur jeu vidéo de l'année. Un titre qui récompense le jeu de plate-forme développé par Sony, et imaginé par le Français Nicolas Doucet.

Après avoir reçu des critiques et des notes exceptionnelles ainsi qu'un accueil chaleureux de la part des joueurs, «Astro Bot» a remporté le trophée de jeu vidéo de l'année aux Game Awards 2024, à Tokyo (Japon).

ASTROBOT EST LE JEU DE L'ANNÉE 2024 ! #TheGameAwardspic.twitter.com/yrH0mpOsyO — JV - Jeux vidéo (@JVCom) December 13, 2024

Dans le monde du jeu vidéo, le prix de jeu vidéo de l'année aux Game Awards est considéré comme la récompense suprême. Le jeu développé par Sony succède à «Baldur's Gate III», lauréat de l'édition 2023.

Des notes et des critiques exceptionnelles

Il ne s'agit pas vraiment d'une surprise pour les amateurs de jeux vidéo, tant les retours sur le titre mettant en scène un petit robot (appelé Astro Bot) étaient dithyrambiques. Le jeu sorti en septembre 2024 a notamment reçu les meilleures notes parmi tous les jeux avec 95/100 de la part de OpenCritic et 94/100 chez Metacritic.

#AstroBot is the highest-rated standalone video game of the year



OpenCritic — 95

Metacritic — 94 pic.twitter.com/jQKCrUSQ0t — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) September 5, 2024

Plus impressionnant encore, le jeu a été sacré dans quatre catégories au total. Il s'est défait de la concurrence dans «meilleur réalisation» et «meilleure action/jeu d'aventure». Mais surtout, il a surpris les observateurs dans la catégorie «meilleur jeu familial», considéré comme le domaine de Nitendo.

ASTRO BOT HAS WON A TOTAL OF 4 AWARDS AT THE GAME AWARDS



- GAME OF THE YEAR

- BEST FAMILY GAME

- BEST GAME DIRECTION

- BEST ACTION/ADVENTURE GAME pic.twitter.com/KCyBuNmpxD — Radec (@realradec) December 13, 2024

Dans son discours de réception du prix majeur, le créateur de «Astro Bot», le Français Nicolas Doucet, n'a pas manqué de remercier le travail accompli par Nintendo.

La cérémonie se déroulant à Tokyo, à quelques kilomètres du siège de la marque japonaise (Kyoto), il est revenu sur les inspirations du jeu.

«Je ne devrais pas le dire, mais je vais le dire. Depuis 30 ans, Playstation s'investit dans les jeux de plate-forme. Mais n'oublions pas qu'avant nous, cela existait. Je me souviens, étant enfant, j'ai reçu une boîte grise, un jeu appelé Super Mario Bros. Et c'était vraiment incroyable. Nous sommes à Tokyo, eux à Kyoto, mais je veux leur rendre hommage, car ils ont mis les créateurs de jeux de plate-forme sur la voie avec leur innovation, leur qualité et leur consistance. Ils nous ont inspirés pour faire le jeu que nous avons fait.»