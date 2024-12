«J'ai dit que ce n'était pas pour moi» : Richard Gere révèle qu'il a failli refuser son rôle dans «Pretty Woman»

Difficile d'imaginer quelqu'un d'autre que Richard Gere dans la peau d'Edward Lewis dans «Pretty Woman», et pourtant, cela a bien failli arriver.

Une persévérance gagnante. Dans le podcast «Awards Chatter», a révélé qu'il avait failli refuser le rôle emblématique d'Edward Lewis au côté de Julia Roberts dans la comédie romantique «Pretty Woman», en 1990. «Je suis très fier de ce film, du processus créatif derrière sa réalisation, et reconnaissant pour ce qu'il m'a permis de faire par la suite», a-t-il déclaré.

«Au début, je ne le comprenais pas. Il n'y avait pas de personnage. Alors j'ai lu le scénario et je me suis dit : "Ce n'est pas pour moi. C'est un costume qui est là dans le film. Je ne serais pas contre voir le film, mais je ne me vois pas faire ça"», a ajouté le comédien. Malgré ses doutes, la star a finalement rencontré le réalisateur Garry Marshall. «Nous avons commencé à parler du scénario et j'ai dit : "Écoutez, je ne vois tout simplement pas de personnage"», a-t-il raconté, ce à quoi le vidéaste a répondu : «Trouvons-le ensemble, toi et moi».

Cette approche a convaincu Richard Gere de rencontrer Julia Roberts, déjà engagée pour jouer Vivian. Le comédien a expliqué que le réalisateur a même appelé son bureau 45 minutes après le début de sa rencontre avec la jeune actrice pour savoir ce qu'il pensait d'elle. «J'ai dit : "Elle est adorable. Elle est géniale". Et pendant que je lui parle, elle prend un Post-It sur mon bureau et écrit quelque chose dessus. Puis elle le déplace sur la table vers moi et c'est écrit : "S'il te plaît, dis oui". Alors comment peux-tu dire non à ça ?», a-t-il déclaré.

Un classique du cinéma

«Nous avons fini par vraiment essayer de trouver un personnage qui corresponde à la structure et qui corresponde à l’essence de ce qu’était cette œuvre pour le rendre sincère, charmant, amusant, sexy, vous voyez ? Et nous nous aimions tous. Nous avions une grande confiance, nous avons passé de très bons moments, et nous n’avions aucune idée que cela allait être ce que c'est devenu», a conclu l'acteur.

«Pretty Woman» raconte l'histoire d'Edward, un riche homme d'affaires, qui engage Vivian, une travailleuse du sexe, pour l'accompagner à Los Angeles pendant une semaine. Contre toute attente, leur relation évolue en une histoire d'amour.

Succès phénoménal au box-office, le film a rapporté près d'un demi-milliard de dollars au cours de son exploitation. Les deux têtes d'affiche ont été nommées aux Golden Globes pour leurs rôles respectifs, Julia Roberts remportant le prix de la meilleure actrice dans un film musical ou comique.