La tradition de Noël improbable qui réunit Katy Perry, Orlando Blum, le prince Harry et Meghan Markle

Tous les ans, le couple américain Katy Perry et Orlando Blum fête Noël à sa manière. Cette année encore, ils ont prévu des déguisements et une activité originale, qui concernera au autre couple célèbre : Harry et Meghan.

Comme le révèle le Sun, Katy Perry, Orlando Blum, le prince Harry et Meghan vont partager quelques instants festifs au moment de fêter Noël. L'idée vient d'une tradition entre Katy Perry et Orlando Blum.

Interrogée lors d'une interview spéciale Noël appelée ITV Christmas, à Londres, Katy Perry a expliqué qu'elle allait se déguiser en Grinch pour célébrer le 25 décembre 2024. Il s'agit du héros du film «Le Grinch» (2000), où il est joué par Jim Carrey.

Sorry, busy until 2025.

How The Grinch Stole Christmas (2000) pic.twitter.com/5p6bmkjxCE — Universal Pictures (@UniversalPics) December 6, 2024

La star de la musique américaine a poursuivi en expliquant que, chaque Noël, elle déambulait dans les rues de son quartier pour rencontrer ses voisins, avec son compagnon Orlando Blum : «Nous serons à la maison, aux Etats-Unis et nous allons faire quelque chose que nous faisons chaque année». Elle a promis de le faire en chantant, cette année.

Et cette habitude est assez originale : «nous louons un charriot et nous nous déguisons. Il y a des décorations sur le charriot et nous nous rendons chez tous nos voisins dans ma ville natale, pour voir leurs lumières de Noël.»

Plus que des voisins, des amis

Au sein du voisinage de leur ville de Californie, Orlando Blum et Katy Perry ont particulièrement sympatisé avec un autre couple de stars : le prince Harry et Meghan Markle. Le prince avait notamment révélé qu'il était en contact avec l'ancienne star de «Pirates des Caraïbes», notamment «à cause des paparazzi». Il explique : «Il m'a envoyé une photo que sa sécurité lui a transmise d'un individu portant un bonnet et des airpods avec un énorme appareil photo, allongé à l'arrière de son 4x4.»

De son côté, la musicienne va notamment ouvrir la cérémonie très appréciée de Harry, les Invictus Games (compétition entre anciens soldats blessés de guerre), qui se dérouleront à Vancouver (Canada).

Il y a donc fort à parier que les quatre célébrités se rencontreront le jour de Noël et chanterons, comme le veut la tradition du couple composé de l'acteur et de la chanteuse.