«Les temps ont changé» : les Pays-Bas abandonnent leur concours de Miss

Organisé depuis plus de trois décennies, le concours de beauté Miss Pays-Bas n'existera plus. Les organisateurs estiment que «les temps ont changé», et ont annoncé leur intention de remplacer le concours par une nouvelle initiative, axée sur la santé mentale et la promotion d’histoires positives.

Alors que Miss France 2025 sera couronnée ce samedi, le concours de beauté Miss Pays-Bas s'arrête après 35 ans, pour devenir une nouvelle plate-forme consacrée à la santé mentale et au partage d'histoires positives, ont annoncé jeudi les organisateurs. «Les temps ont changé et nous évoluons avec le temps», déclarent-ils dans un communiqué.

Bien que le concours rebaptisé ait déjà donné ces dernières années la priorité à l'engagement sociétal plutôt qu'à la beauté physique, ses organisateurs pensent que l'avenir réside dans de nouvelles initiatives qui reflètent les valeurs modernes.

Au lieu d'organiser le concours, la directrice Monica van Ee a mis en place une plate-forme intitulée «Plus de ce temps», qui vise à partager les histoires de femmes qui ont réussi, mais aussi à mettre en lumière l'impact des réseaux sociaux et des normes de beauté irréalistes.

Monica van Ee a expliqué dans un blog que si le concours constituait autrefois un tremplin pour les jeunes femmes, la nouvelle plate-forme se concentrera sur les valeurs intemporelles de soutien mutuel et de collaboration entre les femmes. L’objectif est également de faire entendre la voix des jeunes femmes et de leur offrir des possibilités de collaboration.

«Pas de robes, mais des rêves qui prennent vie»

«Plus de couronnes, mais des histoires qui inspirent. Pas de robes, mais des rêves qui prennent vie», ont déclaré les organisateurs. «Peut-être qu'une écharpe et une couronne ne sont plus d'actualité. Mais les femmes qui se soutiennent et s'entraident, c'est intemporel pour nous», a affirmé Mme Van Ee dans un message en ligne sur la nouvelle plate-forme.

Le concours Miss Pays-Bas est né en 1989, à partir du concours Miss Hollande qui avait été lancé dans les années 1930. Il avait fait la une des journaux en 2023 lorsque Rikkie Kolle, alors âgée de 22 ans, était devenue la première femme transgenre à le remporter. Rikke Kolle avait déclaré à l'AFP dans une interview qu'elle espérait que sa victoire serait une source d'inspiration pour les jeunes de la communauté transgenre.

La directrice du concours des Miss Pays-Bas, Monica van Ee, a souligné que la nouvelle plate-forme devait être un endroit où chacun peut être soi-même, «un monde où l'on célèbre la vraie vie, sans la pression de se conformer à une image parfaite».

Miss Pays-Bas 2024, Amber Rustenberg, entrepreneuse de 23 ans, restera donc la dernière gagnante de l’histoire du concours.