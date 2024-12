«Missionary» : Snoop Dogg et Dr. Dre dévoilent leur premier album commun depuis 1993

Snoop Dogg et Dr. Dre, l'un des duos les plus marquants du hip-hop, sont de retour ce vendredi avec leur nouvel album commun, intitulé «Missionary».

Le monde du hip-hop est en effervescence. Après des années de spéculations, Snoop Dogg a enfin dévoilé son nouvel album «Missionary» produit entièrement par Dr. Dre, marquant leur premier projet commun depuis le disque «Doggystyle» en 1993. Cet album mythique, qui avait propulsé le rappeur au sommet, est toujours considéré comme l'un des chefs-d'œuvre du genre.

Des collaborations prestigieuses

L'album composé de 15 titres regorge de collaborations prestigieuses. Eminem, 50 Cent, Sting, Method Man, Jhené Aiko, Jelly Roll, et bien d'autres artistes y apportent leur touche. Le premier single, «Gorgeous», en featuring avec Jhené Aiko, a conquis les fans dès sa sortie. Selon Forbes , des discussions autour d'une tournée mondiale en 2024 pour promouvoir l'opus seraient en cours. Cependant, rien n'a encore été confirmé par Snoop Dogg ou Dr. Dre.

En octobre dernier, Snoop Dogg avait donné un avant-goût de l'opus, en publiant une vidéo promotionnelle sur les réseaux sociaux. Dans ce clip, deux missionnaires mormons frappent à une porte, et sont accueillis par une femme en lingerie, qui leur lance avec étonnement : «C'est quoi ce bordel ? Votre publicité disait que vous étiez dédiés au travail missionnaire».

Un duo iconique

L'idée de cet album avait été évoquée pour la première fois en 2022, lorsque Snoop Dogg avait révélé sur le podcast «Know Mercy» : « Je vais vous dire ceci, vous êtes le premier à l'entendre : "Dr. Dre et moi travaillons sur un album depuis deux mois"».

Le duo emblématique a marqué l'histoire du hip-hop dans les années 1990, sous la bannière du légendaire label Death Row Records. Le premier album studio de Snoop "Doggy" Dogg, entièrement produit par Dr. Dre, l'a propulsé au rang de superstar mondiale, avec des titres devenus incontournables tels que «Gin and Juice» ou encore «Who Am I›» (What's My Name?).

Who Am I (What's My Name)? (1993)

