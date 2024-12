Voici les 5 artistes les plus écoutés par Dua Lipa en 2024

Dua Lipa a partagé ce vendredi sur Instagram le nom des artistes qu'elle a le plus écoutés cette année, via son application d'écoute Spotify.

Des styles très variés. La très populaire chanteuse Dua Lipa a partagé quels artistes elle streamait le plus sur sa plate-forme d'écoute. Elle a montré une playlist aux goûts diversifiés.

Chris Stapleton et la country à l'honneur

Dans l'une de ses stories Instagram, Dua Lipa a partagé une image montrant quel artiste elle a le plus écouté en 2024. En première place, on retrouve le chanteur américain de country Chris Stapleton, notamment connu pour son titre «Tennessee Whisky». En deuxième place, le groupe Jungle. Il s'agit cette fois de «soul-funk» britannique. L'un de leur plus gros succès remonte à 2014, où ils avaient sorti «Busy Earnin'».

Dua Lipa shares her Spotify Wrapped. pic.twitter.com/jafetwDCPM — Pop Crave (@PopCrave) December 13, 2024

Pour compléter son podium, Dua Lipa laisse une place au groupe de rock Tame Impala, dont le titre le plus connu est certainement «Let it Happen» (2015). La suite du top 5 de la musicienne d'origine albanaise offre une quatrième place à Kaytranada, DJ et musicien électronique d'origine canadienne et haïtienne. Enfin, le cinquième artiste est le représentant d'un autre style de musique puisqu'il s'agit de Frank Ocean.

Dua Lipa a écrit sur son réseau social Instagram «hier, dans une interview, on m'a demandé qui était dans mon "Spotify wrap" et je me suis rendu compte que je ne l'avais pas partagé». La plate-forme d'écoute musicale permet en effet de faire le bilan de son année musicale et de voir les artistes qu'on a le plus écoutés, nos titres ou notre genre préférés mais aussi notre temps d'écoute total.