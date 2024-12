Miss France 2025 : voici la candidate favorite sur les réseaux sociaux

Ce samedi, la France connaîtra sa Miss 2025. Une élection durant laquelle le soutient des fans s'avère prépondérant. Tour d'horizon des Miss les plus plébiscitées sur les réseaux sociaux.

Ce samedi, au Futuroscope de Poitiers, se tient l'un des concours les plus suivis de France : l'élection de Miss France 2025. Chaque année, la popularité des Miss sur les réseaux sociaux joue un rôle de plus en plus important dans leur crédibilité. A ce jeu, quelle est la candidate la mieux placée ?

Car à l'heure d'élire Miss France 2025, le public s'apprête à jouer un rôle fondamental. En effet, s'il n'a pas participé à la sélection des 15 dernières candidates en lice, un choix pleinement réservé au jury, les téléspectateurs verront leur pouvoir grandir au fil de la soirée. Ils définiront 50% des notes lors du choix des finalistes, les 50% restants revenant au jury, composé uniquement de femmes cette année. Lors de la finale, le public sera seul décisionnaire de la lauréate.

D'où l'importance, pour les 30 candidates, d'avoir un public conséquent derrière elles. Meilleure indication de ce baromètre : les réseaux sociaux.

Sur X, une nette longueur d'avance semble se dessiner pour un trio : Miss Nord-Pas-de-Calais (Sabah Aib), Miss Martinique (Angélique Angarni-Filopon) et Miss Guadeloupe (Moïra André). Certaines candidates ont déjà leur compte fan et profitent d'un incroyable soutien des internautes.

De son côté, le réseaux social Instagram donne une avance à Miss Nord-Pas-de-Calais (Sabah Aib), qui compte plus de 50.000 abonnés. Plus du double de sa dauphine, Miss Cote d'Azur (Lilou Emeline Artuso) et Miss Réunion (Marine Futol), juste au dessus des 20.000 followers.

Autre réseau social particulièrement tendance, TikTok. Sur la plate-forme au contenu vidéo, d'autres candidates se détachent. Miss Ile-de-France (Julie Dupont), Miss Picardie (Marina Przadka) et Miss Guyane (Jade Fansonna) mènent un classement plus serré que sur les autres réseaux sociaux.

Selon les différentes tendances, la Miss la plus appréciée des réseaux sociaux est Miss Guadeloupe, avec notamment 73% de posts positifs sur X, 94% sur Instagram, et 81% de commentaires positifs sur TikTok.