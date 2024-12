Miss France : quels cadeaux la gagnante va-t-elle remporter ?

Outre l’écharpe et la couronne, Miss France 2025 commencera son règne en se voyant remettre de nombreux cadeaux d'exception.

Le prestige, la popularité... Qui sait, le début d’une carrière devant les caméras, mais ce n’est pas tout. Les gagnantes du concours Miss France repartent traditionnellement les bras chargés de cadeaux.

La future reine de beauté 2025, qui recevra sa couronne ce samedi 14 décembre, à l’issue de la finale qui se tiendra au Futuroscope, recevra elle aussi, comme de tradition, de nombreux biens et avantages.

Miss France 2025 percevra tout d'abord un salaire tout au long de son année de règne, dont le montant - selon l’ancienne directrice de la société Miss France Sylvie Tellier citée par Capital - se rapproche de celui d’un cadre supérieur, soit environ 50.000 euros annuels.

Logement gratuit

Comme ses pairs qui l'on précédée, Miss France 2025 bénéficiera pendant un an d’un logement gratuit, situé dans le XVIIe arrondissement de Paris, près de l’Arc de Triomphe. Le loyer du deux-pièces est estimé à environ 1.500 euros par mois, selon Le Parisien. La reine de beauté se verra aussi remettre les clés d’une Toyota Yaris Cross Audace d’une valeur de 25.000 euros.

Côté voyages, elle recevra un billet aller-retour à Cayenne pour deux personnes, offert par Air Caraïbes, et un voyage d'une semaine en Guyane pour deux personnes, offert par la Collectivité territoriale de Guyane.

Son coffre à bijoux devra accueillir, outre la couronne «L’élégance s’appelle la France», une parure «Ma reine d’amour» en or blanc (collier avec pendentif, boucles d'oreilles et bague) signées Mauboussin.

Pour ne jamais être à court de tenues pour ses diverses activités, sa garde-robe va s'enrichir d'un vestiaire de plusieurs robes et d'un showroom complet de créations haute couture. Et s'il lui reste un peu de temps pour souffler, elle pourra profiter d'un MacBook Pro et d'une télévision.

Comme les autres finalistes, huit montres Festina, une table de maquillage professionnelle, un an de soins Sothys, la mise à disposition d’un coiffeur Saint-Algue, et un épilateur à lumière pulsée lui seront notamment offerts.

Téléphones portables, vêtements, ou encore chaussures feront partie des cadeaux supplémentaires, réservés, quant à eux, aux seules cinq dernières finalistes.