«Justice» : 3 choses à savoir sur les concerts événements du duo électro à l'Accor Hotel Arena

Justice va se produire à Paris les 17 et 18 décembre. L'un des événements les plus forts de cette fin d'année musicale en France. Voici 3 choses à savoir sur les concerts tant attendus du duo français de musique électronique.

Après de nombreuses années d'absence, Justice fait son grand retour sur la scène française à Bercy, où ils enflammeront l'Accor Hotel Arena les 17 et 18 décembre. Deux concerts très attendus par le public comme pour le duo.

le concert du 18 décembre diffusé en direct

Pour ce concert, la couverture de l'événement s'annonce exceptionnelle. En effet, la deuxième des dates proposées par Gaspard Augé et Xavier de Rosnay sera diffusée en direct par Amazon Prime. Une initiative qui ravit tous les fans de musique électronique ne pouvant assister à la prestation du binôme à Paris.

Le concert de @JusticePourTous diffusé en direct par Amazon Music



depuis l'Accor Arena à Paris le 18 décembre 2024

Le concert sera proposé sur la plate-forme vidéo d'Amazon (Prime) et sur le compte Twitch du géant américain. Rien ne remplace la scène, surtout quand il s'agit d'aller voir la performance d'artistes connus pour leur scénographie spectaculaire, mais pouvoir suivre ce concert depuis chez-soi reste un rendez-vous alléchant.

Une date parisienne qui leur tient à coeur

Pour Paris Match, le duo s'est largement livré et a avoué son amour pour la capitale. Nul doute que ces deux dates auront une signification particulière pour les deux musiciens : «On se sent chanceux de jouer dans de tels endroits. Surtout à Paris, notre maison. Si on devait s'y produire sur une petite péniche, alors qu'à l'étranger on joue dans un festival aussi immense que celui de Coachella, ce serait un peu triste». Il n'en sera rien pour les auteurs du célèbre hit «D.A.N.C.E.» (2007), qui pourra s'exprimer à l'Accor Hotel Arena (20.300 places). De quoi toucher un maximum de fans, comme l'explique Justice : «surtout que le spectacle a été pensé pour être présenté à une grande échelle. C'est pour ça qu'il y a des pays dans lesquels on ne tourne pas, car on ne peut pas amener ce qu'on veut».

Deux dates qui s'annoncent donc grandioses, surtout que le groupe pourra compter sur des invités à la hauteur de l'événement. Le 17 décembre, Gaspard Augé et Xavier de Rosnay seront rejoints par Busy P, Paul Prier, So Me, Andy 4000, Breakbot & Irfane et Carlita. Ils pourront même compter sur la présence de Kavinsky, le célèbre DJ auteur de «Nighcall» (2010).

Le lendemain, on reverra Busy P, mais avec cette fois Feadz, Myd, PPJ, Sebastian et Tatyana Jane. Une constellation de stars de la musique électronique.

2024, année des retours pour Justice

2024 signe la quatrième tournée mondiale du groupe. Ils ont d'abord enflammé la scène de Coachella, en avril 2024, avant de revenir en France à We Love Green, près de la capitale. Leur programme de 2024 s'est ensuite chargé avec leur présence à Primavera Sound, au Main Square Festival, aux Déferlantes, aux Terres du Son ou encore au Rose Festival. Ces dates parisiennes interviennent donc en clôture d'un retour aux affaires convaincant.

De nombreux fans ont tenu à féliciter les deux artistes pour leur performance en live qui continue de bâtir leur réputation de «bêtes de scène».

WE ARE UR FRIENDS

justice dropping classics to kick off their coachella set

Si Justice fait son grand retour sur les scènes mondiales et françaises, le groupe a également signé son come-back musical cette année en sortant son premier album depuis plus de 8 ans : «Hyperdrama». Dans ce projet, on retrouve l'ensemble des caractéristiques des deux artistes : des titres disco-funk pointus mais aussi d'autres «électro-grabber» plus puissants.

Ils proposeront le contenu de cette nouvelle sortie (26 avril) lors d'autres concerts, prévus en Europe en cette fin d'année et début d'année 2025. Les billets pour leurs concerts sont accessibles ici.

12 décembre 2024 – Sporthalle, Hamburg (Allemagne)

14 décembre 2024 - Max-Schmeling-Halle, Berlin (Allemagne)

17 décembre - Accor Arena, Paris

18 décembre – Accor Arena, Paris

19 décembre - ING Arena Bruxelles (Belgique)

1er février - LDLC Arena, Décines-charpieu

4 février - Zenith Nantes Metropole, Saint-herblain

5 février 2024 - Arkéa Arena, Floirac