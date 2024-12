Miss France 2025 : voici les meilleures réactions des internautes

Chaque année, le concours Miss France est l'un des événements les plus populaires des téléspectateurs. Cette année n'a pas dérogé à la règle, avec des milliers de publications sur le réseau social X. Petit florilège des plus décalés.

La soirée Miss France 2025 a tenu toutes ses promesses. Sur la scène, avec l'élection de Miss ?????? mais aussi sur les réseaux sociaux, où les internautes ont rivalisé d'humour pour s'amuser sur la toile.

En ouverture de l'événement, on retrouvait le légendaire Jean-Pierre Foucault, accompagnée de Cindy Fabre. La directrice du concours national n'a pas hésité à faire une remarque à son binôme du soir au sujet de son style vestimentaire : «Jean-Pierre, quelle veste !» Un vêtement qui n'a évidemment pas laissé les internautes insensibles.

Le légendaire présentateur, qui anime ce 14 décembre sa 30ème édition du concours, a même été le sujet d'une blague annonçant la Miss avant même le début de l'élection. Une blague qui prouve toute l'affection que porte le public français pour celui qui travaille à TF1 depuis 1987.

Mais, au milieu des différents défilés, les téléspectateurs n'ont pas non plus oublié de faire preuve d'auto-dérision.

Nous devant Miss France entrain de critiquer alors qu’on ressemble à ça #MissFrance2025pic.twitter.com/xkB9hEeOkY — M8 Noémie (@upperwestgirl) December 14, 2024

L'un des premiers grands moments de l'émission a été la sélection des 15 candidates retenues pour la dernière phase d'élection. Elles ont chacune eu l'occasion de se présenter dans un court monologue. Juste assez de temps pour Miss Martinique, qui a retenu l'attention grâce à certaines de ses phrases.

"Je vais couper court à mon discours"

Elle a trop deaaad Miss Martinique #MissFrance#MissFrance2025pic.twitter.com/B8JAntXENf — IVAN (@IvanPasYvan) December 14, 2024

A l'issue de cette première sélection, certaines candidates ont donc quitté l'aventure Miss France, déçues. Certains de leurs fans l'étaient aussi et n'ont pas hésité à le faire savoir, toujours avec humour. Parmi les miss manquantes les plus supportées, on retrouve notamment Miss Guyane et Miss Réunion.

Parmi les milliers d'internautes ayant réagi à cette soirée événément, comment ne pas relever la publication d'Alicia Aylies ? Celle qui a été élue Miss France 2017 a posté une photo d'elle avec l'une des membres du jury : Flora Coquerel, également élue en 2014.

L'un des moments forts de l'émission a été la proposition surprise de Fauve Hautot à Eve Gilles. La célèbre danseuse, notamment connue pour sa participation à l'émission «Danse Avec les Stars», l'a invitée à rejoindre le casting d'une prochaine saison.

Dans le très difficile exercice des réponses, certaines miss, comme Miss Martinique, ont fait l'étalage de leur éloquence et leur aisance à l'oral. Pour d'autres, les questions ont été plus délicates, comme Miss Cote d'Azur, qui, cherchant ses mots, a déclaré : «Je n'ai moi même pas confiance en soi tous les jours». Une phrase qui n'a évidemment pas échappé aux téléspectateurs.

Finalement, l'élection de Miss Martinique, candidate la plus âgée de l'Histoire du concours, a semblé ravir les internautes.