«Je ne peux pas m'en sortir» : Chris Columbus, le réalisateur de «Maman, j'ai encore raté l'avion !», craint d'être expulsé s'il supprime du film l'apparition de Donald Trump

Le réalisateur de «Maman, j'ai encore raté l'avion !», Chris Columbus, craint une possible expulsion par l'administration de Donald Trump s'il supprimait le caméo du président dans son film.

Lors d'une interview accordée au média San Francisco Chronicle, Chris Columbus, le réalisateur du second volet de la saga «Maman, j'ai raté l'avion !» (1992), a évoqué l'apparition controversée du président américain Donald Trump dans le film.

«Des années plus tard, c'est devenu une véritable malédiction. J'aimerais tellement que ça n'existe plus. Que se passe-t-il dans la tête de ce type ? Il a dit que je mentais. Je ne mens pas. Il a dit que je l'avais supplié de jouer dans le film, mais je ne supplierais jamais un non-acteur de jouer dans un film. Mais on voulait absolument avoir l'hôtel Plaza. Mais c'est là. C'est devenu un boulet pour moi. J'aimerais juste qu'il disparaisse», a-t-il déclaré.

Bien que né et élevé aux États-Unis, le cinéaste a des origines italiennes. Ainsi, il a confié craindre de «devoir retourner en Italie ou quelque chose comme ça» s'il supprimait la scène en question.

«Je ne peux pas m'en sortir. Si je m'en vais, je serai probablement expulsé du pays. On me considérera comme inapte à vivre aux États-Unis, alors je devrai retourner en Italie», a-t-il ajouté.

Dans ce caméo de sept secondes du film à succès de 1992, le futur président donne des indications à Macaulay Culkin dans le célèbre hôtel Plaza de New York. À l'époque, Donald Trump, alors uniquement connu comme un magnat de l'immobilier de Manhattan, était propriétaire de cet établissement.

Donald Trump's cameo in "Home Alone 2: Lost in New York"(1992) pic.twitter.com/tsN0FXOZX5 — DepressedBergman (@DannyDrinksWine) May 30, 2024

Le caméo avait déjà été supprimé de la comédie par la chaîne de télévision canadienne CBC en 2019. Cependant, un porte-parole avait nié qu'elle ait été coupée pour des raisons politiques, affirmant : «Comme c'est souvent le cas avec les longs métrages adaptés à la télévision, «Maman, j'ai raté l'avion 2» a été édité pour permettre des temps publicitaires dans le format».

En outre, en 2021, Macaulay Culkin avait soutenu les appels à l'éviction de Donald Trump du film. L'acteur avait notamment répondu «Vendu» à la publication d'un internaute déclarant : «Pétition pour remplacer numériquement Trump dans Maman, j'ai raté l'avion 2 par Macaulay Culkin, 40 ans». Il avait félicité un autre internaute pour avoir retiré numériquement le président de la scène.

Sold. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) January 13, 2021

Bravo. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) January 13, 2021

Une séquence acclamée

Un an plus tôt, Chris Columbus avait révélé que Donald Trump avait «forcé la porte du film» alors qu’ils tournaient dans son hôtel. «Nous avons payé les frais, mais il a aussi dit : "Vous ne pourrez utiliser la place que si je suis dans le film"», avait-il raconté à Insider.

«Nous avons donc accepté de le mettre dans le film, et lors de la première projection, une chose étrange s'est produite : les gens ont applaudi quand Trump est apparu à l'écran. J'ai donc dit à mon monteur : "Laissez-le dans le film. C'est un moment pour le public"», avait poursuivi le réalisateur.

«Maman, j'ai raté l'avion 2» a été un énorme succès, rapportant près de 360 ​​millions de dollars pour un budget de 28 millions de dollars.

Après avoir eu vent de ces commentaires, le dirigeant a indiqué sur Truth Social en 2023 que le cinéaste le «suppliait» d'apparaître dans le film.

«J'étais très occupé et je ne voulais pas le faire. Ils ont été très gentils, mais surtout, persévérants. J'ai accepté, et la suite appartient à l'histoire ! Cette petite apparition a fait un carton, et le film a été un énorme succès, et l'est toujours, surtout à Noël. On m'appelle à chaque diffusion. Pourtant, 30 ans plus tard, Columbus (quel était son vrai nom ?) a déclaré que je m'étais forcé à faire le film. Rien n'est plus faux. Cette apparition a contribué au succès du film… Encore un Hollywoodien du passé qui cherche une solution miracle pour se faire de la pub sur le dos de Trump !», a-t-il ajouté.