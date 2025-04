«C'était un corps qui flottait» : Kevin Bacon s'est remémoré une macabre découverte lors du tournage de Sex Crimes

L’acteur Kevin Bacon est revenu sur un tragique événement qui a eu lieu sur le tournage de «Sex Crimes» en 1998, alors que l’équipe est tombée nez à nez avec un cadavre.

Quand la réalité rattrape la fiction. Dans une vidéo de Variety testant la mémoire de Kevin Bacon confronté à ses répliques culte, l'acteur a partagé un macabre souvenir. Il s’est en effet remémoré le jour où, en plein tournage du film «Sex Crimes», l’équipe est tombée sur un corps sans vie.

«Nous étions dans les marais une nuit - il y avait beaucoup de moustiques - et nous tournions une scène, je ne sais plus laquelle, au bord d'une rivière. Ils avaient fait flotter un radeau pour pouvoir installer une lumière», s’est ainsi souvenu l’acteur. Et de poursuivre : «Tout à coup, j'entends dans le talkie-walkie : «Hé, euh, je crois que je viens de voir quelque chose flotter. Et c'était un corps qui flottait», a poursuivi Kevin Bacon.

Une situation qui «était représentative de l'ambiance du film», a continué Kevin Bacon, qui campait à l’écran l’inspecteur Ray Duquette dans ce thriller érotique avec Matt Dillon, Neve Campbell et Denise Richards. Réalisé par John McNaughton, «Sex Crimes» raconte l'histoire d'un professeur accusé de viols par deux élèves sur fond de gigantesque manipulation.

Lors de la sortie du film en 1998, le réalisateur avait déjà évoqué cet événement peu ordinaire, confiant avoir immédiatement appelé la police, rapporte Vanity Fair. Des forces de l'ordre qui avaient à l'époque «saisi le corps afin de l'empêcher d'être à l'écran», avait ainsi expliqué le cinéaste.