Kevin Spacey : l'acteur reprend son célèbre rôle dans «House of Cards» pour promouvoir un nouveau spectacle

Kevin Spacey a de nouveau ressuscité son personnage de «House of Cards», Frank Underwood, pour aider à promouvoir un spectacle de stand-up.

Bien que son personnage dans «House of Cards» ait été supprimé après des accusations de violences sexuelles à son encontre, Kevin Spacey l'a fait revivre dans une publicité pour le nouveau spectacle de l'humoriste Tim Dillon, «I'm Your Mother», diffusé sur Netflix.

La publicité commence par le comique qui s'adresse à quelqu'un au téléphone, avant que la star du feuilleton, dans son rôle culte, n'intervienne en déclarant : «Vous, les podcasteurs, pensez que vous avez hérité du royaume. Vous murmurez à l'oreille, vous influencez les élections, vous déformez la vérité comme si c'était de la barbe à papa, alors qu'en fait, vous n'êtes qu'une bande de clowns jonglant entre pilules pour l'érection et lotion capillaire».

My new special is out on Netflix right now. Give it a watch. pic.twitter.com/pkGGXEGIqT

— Tim Dillon (@TimJDillon) April 15, 2025