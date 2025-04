«Les femmes ont moins de droits aujourd'hui qu'au début du tournage» : le scénariste de «Handmaid’s Tale» s'exprime sur le climat politique aux États-Unis

Le scénariste de la célèbre série «The Handmaid's Tale : La Servante écarlate», Eric Tuchman, a déploré l'état actuel des États-Unis, notamment depuis la réélection de Donald Trump en tant que président.

Lancée peu après l'arrivée de Donald Trump à la présidence en 2017, la série «The Handmaid's Tale : La Servante écarlate» a frappé par sa pertinence au regard du climat politique américain. Huit ans plus tard, cette résonance s'est encore accentuée, comme le souligne Eric Tuchman, scénariste de ce drame dystopique.

«Non, je ne pense pas qu'aucun d'entre nous aurait pu prédire à quel point la série conserverait sa pertinence et continuerait à refléter des événements réels. La série a été qualifiée de récit édifiant sur ce qui peut arriver lorsque le pouvoir est abusé et que les droits et libertés des personnes sont supprimés», a-t-il déclaré à Oliver Darcy, l'ancien journaliste de CNN, pour sa newsletter Status.

Il a poursuivi : «Mais cet avertissement a apparemment été ignoré par la majorité des électeurs, et l'arrêt Roe v. Wade [sur la protection du droit des femmes à avorter] a été annulé. Les femmes de notre pays ont moins de droits aujourd'hui qu'au début du tournage en 2016».

Le scénariste a précisé que même si son rôle n'a jamais été de «faire une déclaration politique ou d'écrire la série en réponse aux gros titres», il a suggéré que «le fait que leurs luttes dans la série puissent parfois sembler étrangement pertinentes pour le monde réel est le résultat de nos efforts pour écrire honnêtement sur le pouvoir, la résistance et la fragilité de notre démocratie et de notre liberté».

«Il est aussi vrai que les démocraties reculent et échouent»

La productrice Yahlin Chang a ajouté, quant à elle, que la représentation dans la série de la rapidité avec laquelle le recul démocratique peut se produire est «effrayante». «Il est également vrai que les démocraties reculent et échouent tout le temps. Soixante-dix pour cent de la population mondiale vivent dans une autocratie. Dans notre série, l'Amérique telle que nous la connaissons n'était qu'une expérience exceptionnelle, temporaire et extrêmement fragile», a-t-elle expliqué.

«En vivant dans le monde de [la république de] Gilead de manière imaginative depuis tant d'années, je suis en fait choqué que la démocratie américaine ait duré si longtemps», a conclu la productrice.

La série dystopique à succès, adaptée du roman de Margaret Atwood paru en 1985, se déroule dans la société totalitaire de Gilead, où un régime fondamentaliste traite les femmes comme propriété de l'État.

Sa sixième et dernière saison est diffusée depuis le 8 avril 2025 sur myCANAL et OCS. À la fin de la série, Eric Tuchman espère que le public reconnaîtra qu'il s'agit d'une «histoire d'espoir, de courage et de résilience».