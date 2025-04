MrBeast : des fans du youtubeur en colère après une expérience «immersive» ratée dans un hôtel de Las Vegas

Les fans de MrBeast critiquent vertement l'hôtel Resorts World de Las Vegas pour une «expérience immersive» de trois jours totalement ratée. La star de YouTube leur promet de se rattraper.

Une foule de fans frustrés de «MrBeast» s'est rassemblée mardi à Las Vegas pour parler au PDG de Resorts World Las Vegas ce mardi, comme le rapporte 8News Now.

«Le groupe exige le remboursement d'une expérience de trois jours organisée du 13 au 15 avril en partenariat avec l’entrepreneur et youtubeur (le plus suivi au monde, ndlr) MrBeast, également connu sous le nom de Jimmy Donaldson, qui a coûté aux participants environ 1 000 $ (880 euros environ, ndlr)», indique la publication.

Lors de l'annonce de l'événement, Ronn Nicolli, directeur général de Resorts World Las Vegas, avait déclaré dans un communiqué : «Nous sommes ravis de nous associer à MrBeast pour offrir une nouvelle expérience immersive. C'est une expérience unique et inattendue qui répond à notre engagement de créer des expériences inoubliables. Nous avons hâte d'accueillir ses fans pour créer des souvenirs inoubliables.»

«Ça aurait dû être des mini-jeux, des rencontres, des séances photos, des boissons spéciales, etc.», a déclaré Theresa Metta, qui s'est rendue à Las Vegas avec sa mère. «Malheureusement, nous n'avons rien eu de tout ça.»

Comme plusieurs autres clients, elle a déclaré à 8 News Now avoir été informée par la réception de l'hôtel lors de leur enregistrement qu'ils devaient rester dans leur chambre en attendant une arrivée surprise. Certains aurait attendu cette dernière longuement sans sortir. «On m'a dit d'attendre dans ma chambre pendant deux jours qu'un colis arrive, alors j'ai passé deux jours dans ma chambre en attendant qu'un colis arrive, et c'était une boîte de chocolats», a confié un client.

Chaque invité s’était aussi vu promettre un sac mystère dont le contenu n’a pas non plus été à la hauteurs des attentes. «Il y avait un short enfant, un t-shirt taille XS, un chapeau et un t-shirt taille M», a expliqué une cliente à 8 News Now. « Si vous allez sur Mrbeast.store pour voir leurs produits en ce moment, vous verrez que tout est en promotion à 9 dollars. On nous avait dit qu'on aurait des produits exclusifs. Évidemment, ce n'est pas le cas.»

Pour tenter de dissiper la déception des clients, l’hôtel aurait offert des crédits de 50 dollars pour de la nourriture et des boissons dans ses restaurants, mais beaucoup exigent un remboursement intégral de l’expérience qui restera finalement «inoubliable» pour de mauvaises raisons.

L’équipe de MrBeast aurait contacté les participants dans l'espoir d'arranger les choses. Il semblerait que des fans se soient vu offrir une visite de son studio.

Hey! This definitely isn't the experience we hoped they'd deliver. My team's already on it—I'd love to personally make it up to you and anyone else by inviting everybody affected to tour my actual studio! Can't wait to meet you all and my team is reaching out to everyone :D

— MrBeast (@MrBeast) April 16, 2025