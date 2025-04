Michelle Trachtenberg : les causes de la mort de l'actrice révélées

Disparue à l'âge de 39 ans, Michelle Trachtenberg est décédée de cause naturelle, à la suite de complications liées au diabète, selon les analyses du bureau du médecin légiste en chef de la ville de New York.



Pas de secrets. L’actrice de «Buffy contre les vampires» et «Gossip Girl» est morte de cause naturelle, liée au diabète. C’est ce qu’a révélé le médecin légiste du bureau de New York mercredi, a rapporté la presse américaine.

«Selon les autorités aucune autopsie n’a été effectuée post-mortem, mais les tests toxicologiques ont permis de déterminer la cause du décès de Michelle Trachtenberg», a de son côté rapporté la BBC, notant que la famille juive orthodoxe de la défunte s'est opposée à ce qu'une autopsie soit effectuée sur le corps de la comédienne pour des raisons religieuses.

L’actrice de Buffy contre les vampires est décédée en février dernier à l’âge de 39 ans. Elle avait été retrouvée inconsciente le 26 février dans son appartement de New York. La comédienne avait récemment subi une greffe de foi. Aucun signe d’acte criminel n’avait été relevé par la police et sa mort n’était pas considérée comme suspecte.

La disparition de la comédienne bien connue pour ses rôles de Dawn Summers dans «Buffy» et Georgina Sparks dans «Gossip Girl» avait provoqué de vives réactions auprès de ses fans et les stars avec lesquelles elle avait travaillé.