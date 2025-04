«Clueless» : une nouvelle série télévisée avec Alicia Silverstone dans le rôle de Cher est en développement

Une seconde série dérivée du film culte «Clueless» est en préparation chez Peacock, la plate-forme de streaming du groupe audiovisuel américain NBC.

Un nouveau succès en préparation ? La plate-forme de streaming Peacock, appartenant à NBC, développe une nouvelle série inspirée du film «Clueless», reconnu comme l'une des meilleures comédies pour adolescents, selon les informations d’Us Weekly.

Alicia Silverstone reprendra son rôle de Cheryl «Cher» Horowitz. On ignore encore si d'autres membres du casting original reviendront.

La série sera produite et dirigé par Josh Schwartz et Stephanie Savage, à l'origine de séries comme «Gossip Girl» et «Newport Beach», ainsi que par Jordan Weiss, créateur de «Dollface».

Amy Heckerling, scénariste et réalisatrice du film de 1995 et de la série spin-off, et Robert Lawrence, producteur exécutif, seront également producteurs exécutifs.

Un premier spin-off sans les stars principales

«Clueless», librement inspiré du roman «Emma» de Jane Austen, est centré sur Cher, une fille populaire mais superficielle, qui décide d'accomplir des actions qui changeront des vies, en tentant de faire tomber amoureux deux professeurs célibataires et d'aider une nouvelle élève à s'améliorer.

Le succès du film au box-office a donné naissance à une série télévisée en 1996. Stacey Dash, Elisa Donovan, Donald Faison, Wallace Shawn, Twink Caplan et Julie Brown ont repris leurs rôles.

Cependant, Alicia Silverstone et Paul Rudd, qui incarnaient respectivement Cher et Josh (son amoureux et ancien demi-frère), ne sont pas revenus. Le rôle de Cher a été interprété par Rachel Blanchard. La série a été diffusée pendant trois saisons avant son annulation.

Alors que Peacock avait choisi en 2019 un autre redémarrage de «Clueless» centré sur le personnage de Dionne, joué par Stacey Dash, le projet n'a finalement jamais abouti.