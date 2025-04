Festival de Cannes 2025 : Fatma Hassona, héroïne d'un documentaire projeté le mois prochain, tuée dans un bombardement

Fatma Hassona, héroïne du documentaire «Put Your Soul on Your Hand and Walk» projeté lors de la 78e édition du festival de Cannes le mois prochain, a été tuée à l'âge de 25 ans.

Le temps n'est pas à la fête. Le documentaire «Put Your Soul on Your Hand and Walk», de Sepideh Farsi, a été sélectionné pour être projeté au Festival de Cannes le 14 mai prochain par l'ACID, une association qui promeut le cinéma indépendant à travers une programmation parallèle.

Cependant, l'annonce a été accompagnée d'une terrible nouvelle puisque Fatem Hassona, photojournaliste palestinienne et protagoniste du documentaire, ainsi que dix membres de sa famille, ont péri mercredi 16 avril dans un bombardement dans la bande de Gaza.

«Nous, cinéastes et membres de l’équipe de l’ACID, avons rencontré Fatem Hassona en découvrant le film de Sepideh Farsi, «Put your soul on your hand and walk», lors de la programmation cannoise. Son sourire était aussi magique que sa ténacité : témoigner, photographier Gaza, distribuer des vivres malgré les bombes, le deuil et la faim. Son récit nous est parvenu, nous nous sommes réjouis à chacune de ses apparitions de la savoir vivante, nous avons craint pour elle. Hier, nous avons appris avec effroi qu’un missile a ciblé son immeuble, et a tué Fatem et les membres de sa famille», a déclaré l'organisation.

«Nous avions visionné et programmé un film où la force de vie de cette jeune femme tenait de l’ordre du miracle. Ce n’est plus le même film que nous allons porter, soutenir et présenter dans toutes les salles, en commençant par Cannes. Nous tous et toutes, cinéastes et spectateurs.rices, devons être dignes de sa lumière», a-t-elle ajouté.

«J'ai filmé ses rires, ses larmes, ses espoirs et ses désespoirs»

La réalisatrice Sepideh Farsi, à l'origine du film d’animation «La Sirène» (2023), lui a rendu également hommage, déclarant : «J'ai fait sa connaissance par l'intermédiaire d'un ami palestinien au Caire, alors que je cherchais désespérément un moyen de me rendre à Gaza, que j'empruntais des routes bloquées, que je cherchais la réponse à une question à la fois simple et complexe [...] Quelle est la vie quotidienne du peuple palestinien en temps de guerre ?»

«Dès notre première conversation, j'ai pris ma caméra et j'ai commencé à filmer : nos échanges, Fatem et moi, ce qui se passait autour d'elle, en lui demandant de m'amener à une fenêtre, celle de sa maison ou de son abri, selon l'endroit où elle se trouvait, pour que je puisse voir à travers. C'est ainsi que Fatem est devenue mes yeux à Gaza, et moi, une fenêtre ouverte sur le monde, pour elle. J'ai filmé, en saisissant les moments offerts par nos appels vidéo, ce que Fatem partageait avec moi, fougueuse et pleine de vie. J'ai filmé ses rires, ses larmes, ses espoirs et ses désespoirs. J'ai suivi mon instinct. Sans savoir à l'avance où ces images nous mèneraient. C'est la beauté du cinéma. La beauté de la vie», a-t-elle poursuivi.

Ce long-métrage, tourné sur près d'un an avec des appels fréquents sur la plate-forme vidéo Zoom, saisit l'essence d'un dialogue pixélisé entre deux femmes : l'une coincée à l'intérieur, l'autre à l'extérieur.