«The White Lotus» : Walton Goggins et Aimee Lou Wood pourraient à nouveau collaborer sur un projet, malgré les rumeurs de querelle

Walton Goggins et Aimee Lou Wood pourraient à nouveau faire équipe à l'écran, malgré les spéculations de querelle entre les co-stars de la célèbre série «The White Lotus».

Incarnant les amoureux Rick et Chelsea dans la saison 3 de «The White Lotus», Walton Goggins et Aimee Lou Wood ont suscité des rumeurs de conflit après s'être désabonnés mutuellement sur Instagram. Pourtant, d'après Elizabeth Wagmeister de CNN, les deux acteurs pourraient avoir un autre projet commun en préparation.

«La seule chose que je dirai – on me l'a dit en privé – c'est qu'il y a quelque chose de professionnel qu'ils vont faire dans les semaines à venir. Donc, s'il y a vraiment une querelle, ça ne les a pas arrêtés. Ce n'est pas comme s'ils ne pouvaient pas être dans la même pièce, c'est ce que je voulais dire», a-t-elle déclaré aux animateurs Nick Viall et Natalie Joy dans le podcast «The Viall Files».

Selon la journaliste, «quelque chose [est] prévue». «Le travail, c'est le travail, non ? Donc, si vous devez faire quelque chose pour le travail… Écoutez, ils sont sur le point de se lancer dans une campagne géante pour les Emmy Awards. Tout le monde va être nommé. Ils vont devoir être dans la même pièce… Je n'ai aucune idée s'il y a une dispute ou non. Ça pourrait être n'importe quoi. Qui sait ?», a-t-elle ajouté.

Walton Goggins et Aimee Lou Wood, qui n'ont pas publiquement évoqué les spéculations concernant un éventuel projet après la série, ont interprété le couple Rick et Chelsea dans la dernière saison du feuilleton à succès.

💬 Aimee Lou Wood talks about Walton Goggins #TheWhiteLotus



"It was actually really fun to be around that time that Fallout came out and this huge reaction to the Ghoul and people being like, ‘How can he still be sexy with no nose?'... I get it. I get it." pic.twitter.com/vLA8r1uxPQ

— daily aimee lou wood (@dailyaimeelou) February 25, 2025