X-Files : Ryan Coogler confirme plancher activement sur le reboot très attendu de la série culte

Le réalisateur Ryan Coogler évoque le reboot de la série «X-Files» et fait savoir qu’il a échangé à ce sujet avec la star de la série originale, Gillian Anderson.

Alors que son film «Sinners» vient de faire une belle entrée au box-office, Ryan Coogler se tourne déjà vers son prochain projet : un reboot de X-Files. Le réalisateur, qui a relancé la franchise «Rocky» avec «Creed» en 2015 et adapté les comics «Black Panther» de Marvel sur grand écran, se montre très enthousiaste à l'idée de travailler sur la série culte.

«J'ai hâte de m'y remettre», a-t-il déclaré lors d'une récente interview avec «Last Podcast on the Left», confirmant que ce projet était «immédiatement le prochain» sur son calendrier. «Certains des épisodes, si nous faisons bien notre travail, seront vraiment flippants.», a-t-il annoncé.

Diffusée dans les années 1990 avant d'être relancée pour deux autres saisons en 2016 et 2018, «X-Files» mettait en vedette David Duchovny et Gillian Anderson dans le rôle des agents du FBI Fox Mulder et Dana Scully, chargés d'enquêter sur des rapports d'activités paranormales.

Ryan Coogler dit avoir discuté avec Gillian Anderson de son projet de reboot. «Elle est incroyable, on croise les doigts», a-t-il dit, expliquant que l’actrice terminait le tournage de «Tron : Ares» (qui sortira fin 2025) la dernière fois qu'ils s’étaient parlé.

«On va essayer de faire quelque chose de vraiment génial, mec, pour les vrais fans de X-Files et peut-être en trouver de nouveaux.», a-t-il promis.