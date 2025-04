«Sinners» : le film avec Michael B. Jordan surclasse l'adaptation du jeu video «Minecraft» au box-office

Le film «Sinners», avec Michael B. Jordan dans un double rôle, a surpris en prenant la tête du box-office ce week-end, tout en surpassant les attentes face au succès de «Minecraft».

Un excellent démarrage. Avec des recettes de 45,6 millions de dollars dans les cinémas américains et canadiens, selon les estimations des studios dimanche, «Sinners» a surclassé l'adaptation du jeu vidéo «Minecraft» au box-office. À l'étranger, le film a dû affronter une bataille plus ardue, récoltant 15,4 millions de dollars sur 71 marchés internationaux.

Warner Bros. a investi massivement dans ce thriller, avec un budget de 90 millions de dollars. Michael B. Jordan y incarne les jumeaux Elijah et Elias, qui retournent dans leur ville natale du Mississippi durant les années 1930, en pleine Prohibition, pour prendre un nouveau départ. Cependant, ils vont être confrontés à des vampires.

Le studio a limité le risque en confiant l'écriture et la réalisation à Ryan Coogler, qui avait déjà collaboré avec le comédien phare dans «Creed» et «Black Panther», qui a rapporté 1,4 milliard de dollars de recettes au box-office mondial.

Un duo puissant

«Minecraft», le plus gros succès hollywoodien de l'année, s'est hissé en deuxième position, engrangeant 41,3 millions de dollars dès sa troisième semaine d'exploitation. L'adaptation a récolté 720,8 millions de dollars dans le monde depuis sa sortie le 2 avril dernier.

Pam Abdy et Mike De Luca, coprésidents de Warner Bros. Motion Picture Group, ont salué le succès des deux productions distinctes, qui ont absorbé 64 % du box-office national total. «Les films ont le pouvoir de nous transporter dans des mondes que l'on ne voit que sur grand écran, et Warner Bros. Pictures reste déterminé à offrir des expériences singulières au cinéma à un public à la recherche de films audacieux, à la fois originaux et basés sur des propriétés existantes appréciées», ont-ils dans un communiqué.

À noter que Ryan Coogler et Michael B. Jordan, dont les collaborations remontent à «Fruitvale Station» (2013), forment l'un des duos les plus puissants du cinéma. Les critiques ont été excellentes pour «Sinners», avec 98 % d'avis favorables sur Rotten Tomatoes, site web américain de critiques de films et de séries télévisées.

Un accord quasiment inédit

Le public a également attribué la note "A" au CinemaScore, une entreprise qui étudie la fréquentation d'un film afin d'évaluer, avec des notes-lettres, le nombre de fois qu'un film a été vu. Elle rapporte ensuite les résultats et les prévisions de recettes basées sur ces résultats au box-office.

C'est donc un pari gagnant pour le studio qui a accepté de céder au réalisateur non seulement une part des recettes brutes du film, mais aussi la propriété du film après 25 ans – une concession presque inédite.

Les dirigeants des studios rivaux ont déclaré à Vulture que cet accord commercial «pourrait être la fin du système des studios». En effet, les créatifs s'enrichissent financièrement à un niveau sans précédent.

«Le Roi des rois», un film d'animation retraçant la vie de Jésus, a profité du week-end de Pâques pour engranger 17,2 millions de dollars de recettes dès sa deuxième semaine d'exploitation, tandis que «The Wedding Banquet», remake de la comédie romantique «Garçon d'honneur» d'Ang Lee sortie en 1993, a généré près d'un million de recettes.