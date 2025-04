«C'est inédit» : une série sur l'entourage de la famille Kardashian actuellement en développement

Après 20 saisons de l'«Incroyable famille Kardashian», et 6 saisons de la série «Les Kardashian», le clan le plus célèbre d'Amérique aura droit à un spin-off, centré sur l'entourage de la famille aux oeufs d'or.

On prend les mêmes et on recommence ? La nouvelle nous vient tout droit de Khloe, troisième fille du clan Kardashian, qui a annoncé ce mardi la création d'un spin-off autour de la tribu devenue reine de l'influence. Mais la progéniture de Kris Jenner et la matriarche ne seront pas au coeur du projet, les projecteurs seront cette fois braqués sur leur entourage de l'ombre.

Voisins, amis... Les personnes les plus proches des influenceuses si prisées des Etats-Unis seront mises en avant dans un spin-off, une série reprenant les codes des «Kardashian». Un projet dévoilé coinjointement par Rob Mills, responsable de la télé-réalité chez Disney, et par la plus blonde de la famille d'origine arménienne Khloé Kardashian. «Calabasas Behind the Gates», traduisez «dans les coulisses de Calabasas», quartier résidentiel huppé de Californie, qui a vu grandir la tribu devenue multi-millionnaire.

«C'est très excitant, et surtout c'est inédit !»

Alors que Rob Mills présentait la série comme une plongée dans les coulisses de la famille formée par Kris Jenner et les enfants respectifs de l'ancien champion olympique Bruce Jenner et l'avocat Robert Kardashian, Khloé n'a pas pu cacher son euphorie. «C'est très excitant, et surtout c'est inédit ! Nous sommes impatients de poursuivre le développement», a confié la fondatrice de la marque de jeans «Good American».

«Nous voulons tous savoir ce qui se passe derrière les portes de Calabasas. Qui sont tous ces gens qui font partie de la vie des Kardashian ? Nous développons donc une émission que nous appelons, du moins pour l'instant, "Calabasas Behind the Gates "», a poursuivi le responsable du pôle télé-réalité de la firme aux grandes oreilles.

L'identité des proches pas encore révélée

Bien que Khloé, 40 ans, soit heureuse de participer à la révélation de la grande nouvelle, elle n'a pas révélé si ses proches seraient impliqués ou non. Disick, 41 ans, qui partage trois enfants avec sa sœur Kourtney Kardashian Barker, n'a pas confié non plus s'il participerait au prochain spin-off.

Cependant, la PDG de «Khloud Protein Popcorn» a révélé qu'elle espérait voir son frère Rob Kardashian faire son retour à la télé-réalité dans la saison 7 de la série «Les Kardashians», dont les derniers épisodes ont été diffusés en janvier dernier. «Je l'espère vraiment. J'ai toujours confiance en Rob», a déclaré Khloé. L'homme de 38 ans, adepte de la discrétion, a fait une rare apparition dans la série de photos de Pâques de sa sœur Kim Kardashian ce week-end.

Par ailleurs, Khloé Kardashian a révélé qu'elle et les membres de sa famille étaient payés de manière égale pour leurs émissions et qu'elles avaient même un contrôle créatif sur le contenu.