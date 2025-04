Jeu de cartes Pokémon : voici en exclusivité deux cartes de la future extension «Rivalités destinées»

Prévue le 30 mai prochain, la sortie de la nouvelle extension du jeu de cartes à collectionner Pokémon «Écarlate et Violet : Rivalités Destinées» est attendue par les amateurs de la série. CNEWS et The Pokémon Company vous dévoilent en exclusivité deux nouvelles cartes qui devraient ravir le cœur des joueurs.

L’aventure Pokémon continue avec la sortie de la nouvelle extension du jeu de cartes, nommée «Écarlate et Violet : Rivalités Destinées». Disponible pour le grand public à partir du 30 mai prochain en France, cette extension met en avant l’organisation criminelle du monde des Pokémon, la tristement célèbre Team Rocket. Et elle devrait faire des heureux, puisqu'il sera possible de choisir son camp en joignant vos forces à celles de duos héroïques tels que Luth et Ho-Oh-ex ou Cynthia et Carchacrok-ex, ou bien changer d’allégeance en vous associant à la Team Rocket et à ses pokémons, tels que Mewtwo EX, sous l’emprise de Giovanni.

En attendant la sortie de cette nouvelle extension de la série «Écarlate et Violet», The Pokémon Company nous a autorisé à diffuser en avant-première deux cartes qui feront partie de l’extension «Rivalités Destinées».

Sulfura EX de la Team Rocket

© The Pokémon company

La première carte est le Sulfura EX de la Team Rocket, qui apparaît pour la première fois dans le jeu vidéo Vert et Rouge puis dans le dessin animé Pokémon, au sein du trio d’oiseaux légendaires de la région de Kanto. Doté d’un design polychrome, mettant en avant la beauté de Sulfura, la carte possède l’attaque «Calcination maléfique», qui permet de défausser le Pokémon actif de votre adversaire et toutes les cartes qui lui sont attachées.

En plus de cette attaque , le Sulfura EX de la Team Rocket, possédant 220 points de vie dispose également d’une attaque «Barrière de Flammes». Cette dernière qui inflige 110 points de dégâts au Pokémon adverse permet également de subir 50 dégâts de moins que l’attaque envoyée par le Pokémon adverse au prochain tour. De quoi faire la différence au cours de la partie.

Élekable EX

© The Pokémon Company

La seconde carte mise en avant est celle d’Élekable EX, un Pokémon de la quatrième génération. Possédant 280 points de vie, l’imposant Pokémon, réputé pour son tempérament électrique, dispose de l’attaque «Pression Haute-Tension», qui permet d’infliger 180 points de dégâts au Pokémon adverse. Si deux énergies supplémentaires sont attachées à Élekable en plus des trois demandées lors de l’attaque, cette dernière inflige 100 points de dégâts en plus, soit un total de 280 points. Quant à son attaque «Double Éclair», qui demande deux énergies, elle inflige 50 points de dégâts à deux Pokémons adverses.

L’extension «Écarlate et Violet : Rivalités Destinées» contient environ 240 cartes, dont plus de 85 Pokémons Dresseurs. 45 d’entres elles sont consacrées à la Team Rocket. Elle est également composée d’une vingtaine de cartes Dresseurs ainsi que 45 cartes Pokémon et Dresseurs avec des illustrations spéciales. 7 pokémons EX et 10 pokémons EX de Dresseurs et Dresseuses sont à collectionner dans cette extension. Côté illustrations, 23 d’entres elles sont « rares », 11 autres sont des «illustrations spéciales rares» et enfin les 6 dernières cartes sont dorées et «hyper rare». Il faudra donc s’armer de patience et d’une tonne de sabliers pour réussir à les dégoter !