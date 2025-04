La bande-annonce de la deuxième saison de «Mercredi» enfin dévoilée

Quel autre jour pour diffuser la bande-annonce de la saison 2 de la série «Mercredi» que cette troisième journée de la semaine ? Un avant-goût plus dark que jamais, avant le retour du personnage interprété par Jenna Ortega prévu pour l'été prochain.

Mercredi voit la vie en noir, et c'est pas pour nous déplaire. La fille de la famille Addams s'apprête à faire son grand retour à la Nevermore Academy. Mais avant d'en franchir les portes, la lycéenne aux longues tresses ébène apparaît dans une bande-annonce inédite de la saison 2 de «Mercredi», encore plus sombre que la précédente.

«Je travaille toujours mieux dans le noir», admet la jeune fille interprétée par Jenna Ortega dans le teaser diffusé ce mercredi 23 avril. Noir c'est noir, la lugubre provocatrice y apparaît encore plus funeste, la première scène la montrant en train d'étaler tout une collection d'armes blanches, un poing américain et autres outils des moins rassurants.

Mercredi sera «plongée au coeur d'un mystère glaçant»

«Mercredi doit jongler entre famille, amis et anciens adversaires, propulsée dans une nouvelle année de chaos, sombre et étrange à souhait. Armée de son esprit affûté et de son charme mortel si singulier, Mercredi se retrouve également plongée au coeur d'un nouveau mystère glaçant», précise Netflix dans son communiqué officiel.

Aux côtés de Mercredi, toujours campée par Jenna Ortega pour cette seconde saison, certains visages familiers comme celui de sa colocataire Emma Myers, et ceux de Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Isaac Ordonez et Fred Armisen dans les rôles respectifs de Morticia, Gomez, Pugslet et Oncle Fétide. La famille Addams va également accueillir un nouveau membre, paradoxalement la plus âgée, puisque Joanna Lumley, aperçue dans «Le Loup de Wall Street» se glisse dans la peau de la doyenne Grandmama.

Lady Gaga au casting, Tim Burton à la caméra

D'autres figures bien connues d'Hollywood feront leur entrée en scène dans cet univers gothique, comme Lady Gaga, dont le rôle est encore tenu secret, Steve Buscemi («The Big Lebowski»), Billie Pipier («Doctor Who») et Christopher Lloyd («Retour vers le futur»).

Derrière la caméra pour quatre épisodes, l'excentrique Tim Burton, qui avait massivement participé au succès de la première saison. «Mercredi» était ainsi devenue la série en langue anglaise la plus regardée de l'histoire de Netflix, avec 252 millions de vues, et avait passé 20 semaines dans le Top 10 mondial de la plate-forme.

A l'image de la main de Mercredi, la diffusion de la seconde saison sera coupée. Une première partie débarquera sur Netflix le mercredi 6 août, et la seconde le mercredi 3 septembre.