Terrorisme : il y a 4 ans, l'agente administrative Stéphanie Monfermé était tuée par un islamiste dans le commissariat de Rambouillet

La police nationale a rendu hommage, ce mercredi 23 avril 2025, à l’agente administrative Stéphanie Monfermé, tuée il y a quatre ans jour pour jour par un terroriste islamiste tunisien au commissariat de Rambouillet, dans les Yvelines.

«N’oublions jamais». Ce mercredi 23 avril 2025, la police nationale a rendu hommage à la mémoire de Stéphanie Monfermé. Cette dernière, fonctionnaire de police, a été lâchement assassinée il y a quatre ans jour pour jour par Jamel Gorchene, un terroriste islamiste tunisien de 36 ans, dans l’entrée du commissariat de Rambouillet (Yvelines).

A l’époque, cette agente administrative a été mortellement poignardée à la gorge. Le terroriste, titulaire d’une carte de séjour, a été abattu par la police.

«Le 23 avril 2021, Stéphanie Monfermé, agente administrative au commissariat de Rambouillet (Yvelines), perdait tragiquement la vie, victime d’un acte de barbarie terroriste», a écrit la police nationale ce mercredi sur le réseau social X.

«En ce jour de commémoration, nous rendons hommage à sa mémoire et à son engagement au service de l’État. Nos pensées les plus sincères accompagnent ses proches et ses collègues», a écrit la police nationale.

Stéphanie Monfermé, qui officiait à l’hôtel de police de Rambouillet depuis près de 30 ans, était victime de la «17e action terroriste islamiste commise en France depuis 2014 contre les forces de l’ordre», avait indiqué le parquet national antiterroriste (PNAT), annonçant l’ouverture d’une information judiciaire.

Le président de la République Emmanuel Macron et son ancien ministre de l’époque Jean Castex avaient rendu hommage à cette fonctionnaire de police, une «héroïne du quotidien». Elle a été décorée de la Légion d’honneur à titre posthume.