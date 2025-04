«Tu vas nous manquer» : le casting d'«Emily in Paris» s'exprime après le départ de Camille Razat

La distribution d'«Emily in Paris» a fait ses adieux à Camille Razat, après l'annonce de son départ de la série.

Après des mois de rumeurs, Camille Razat, qui a incarné Camille pendant quatre saisons dans la célèbre série «Emily in Paris», a annoncé son départ du feuilleton mercredi, sur Instagram.

«Après un parcours incroyable, j'ai pris la décision de quitter «Emily à Paris». Ce fut une expérience vraiment merveilleuse, pleine de croissance, de créativité et de souvenirs inoubliables», a-t-elle écrit en légende d'un carrousel de photos.

«Ce personnage a beaucoup signifié pour moi, et je sens que son histoire a naturellement pris fin. C'était le bon moment pour explorer de nouveaux horizons», a-t-elle ajouté.

Dans les commentaires, ses anciennes co-stars lui ont apporté leur soutien, Lily Collins, star du programme, écrivant : «Je t'aime, ma sœur. Ce fut une aventure incroyable et un plaisir absolu. Tu es une rockstar. Je suis tellement fière de toi».

Lucas Bravo, qui interprète le chef Gabriel, l'a appelé «ma sœur», tandis que Bruno Gouery, qui joue Luc, a ajouté : «Tu vas nous manquer».

À l'affiche de deux séries

Alors que Philippine Leroy-Beaulieu, alias Sylvie Grateau, a commenté «Tu vas tellement nous manquer ma chérie», Ashley Park, connu en tant que Mindy, a indiqué qu'elle l'aimait et sera «toujours fière» d'elle.

«Depuis le premier jour, tu as été mon cheval de bataille dans cette série. Ta passion pour la narration, ton humour noir, ta capacité inébranlable à rester fidèle à toi-même, même quand tout te pousse dans une direction différente. Tu es spéciale, Camille, et je suis absolument honoré d'avoir pu danser avec toi ces dernières saisons. Continue à briller. Rire avec toi va me manquer. Je t'encourage dans tout ce que tu fais», a écrit Lucien Laviscount, qui incarne Alfie.

Camille Razat, qui sera à l'affiche des séries «Nero» pour Netflix et «Lost Station girls» pour Disney+, n'a cependant pas exclu la possibilité de faire un retour.

«Je suis profondément reconnaissante [au créateur ] Darren Star et à toute l'équipe de Netflix et de Paramount pour leur confiance et pour m'avoir donné l'opportunité de donner vie à Camille et de laisser la porte ouverte à son retour, car elle fera toujours partie d'«Emily in Paris»», a-t-elle ajouté.

La série suit Emily Cooper, une Américaine fraîchement débarquée en France pour un nouveau travail. Elle nous fait vivre ses tentatives souvent hilarantes pour s'adapter à la culture française, tout en cherchant l'amour au passage.

«Emily in Paris» a été renouvelée pour une cinquième saison qui se déroulera à nouveau à Paris, après un bref passage à Rome (Italie).