Jeux vidéo : Assassin’s Creed, Ghost of Tsushima, The Witcher... Voici 3 concerts à ne surtout pas manquer à Paris

Mêlant orchestres symphoniques et musiques emblématiques de classiques du gaming, les concerts de jeux vidéo gagnent en popularité. Voici 3 événements parisiens qui vous offriront une expérience immersive, combinant nostalgie et prouesses visuelles, à voir et écouter dès le 30 avril.

Assassin’s Creed, Ghost of Tsushima ou encore The Witcher… Les concerts de jeux vidéo transforment les bandes-son cultes en performances live, souvent jouées par des orchestres dans des salles prestigieuses. Ces événements rassemblent les gamers pour une expérience unique.

PlayStation The Concert, le 30 avril à l'Accor Arena

Une expérience visuelle et musicale inoubliable. L'événement PlayStation The Concert débarque à l'Accor Arena, à Paris, le 30 avril prochain, avec une production à la pointe de la technologie, tant sur le plan visuel que sonore. Elle met en avant l'univers de jeux vidéo - The Last of Us, God of War, Horizon, Ghost of Tsushima - reconnus pour leur narration et leur esthétique, mais aussi pour leurs musiques immersives et émotionnellement riches.

Organisé par Sony Interactive Entertainment en partenariat avec RoadCo Entertainment, GEA Live et AEG Presents France, cette première mondiale promet aux passionnés de jeux vidéo et aux amateurs de musique un voyage dans l’univers viking de God of War, une ode à la nature dans le monde d’Horizon, en passant par des mélodies aux sonorités japonaises dans Ghost of Tsushima.

Heroes : A Video Game Symphony, le 18 mai au Grand Rex

Ce concert orchestral unique, produit par Jason Michael Paul, débarque le 18 mai prochain au Grand Rex, à Paris, pour célébrer la musique des meilleurs jeux vidéo jamais créés. L’orchestre, comptant pas moins de 70 musiciens, rejoints par une chorale, interprète des morceaux épiques de jeux tels que World of Warcraft, Assassin’s Creed, Fallout, Final Fantasy, Journey et bien d’autres. Heroes : A Video Game Symphony est une expérience musicale qui transcende les frontières entre les mondes du jeu vidéo et de la musique orchestrale.

Cet événement réunit les compositions emblématiques des plus grands jeux vidéo, interprétées par un orchestre symphonique de talent, pour offrir au public une immersion sonore inoubliable. En combinant la puissance des instruments avec la nostalgie des bandes sonores de jeux vidéo, Heroes : A Video Game Symphony crée une expérience captivante pour les amateurs de musique comme de gaming.

Lord of sound, le 23 mai à l'Arena Grand Paris - Tremblay

L'orchestre Lords of Sound revient en concert dans toute la France, dont une date proche de Paris le 23 mai, à l'Arena Grand Paris Tremblay, avec un nouveau spectacle intitulé «Music is Coming». Ce show met en vedette un orchestre, un groupe de rock, des solistes talentueux et un ensemble vocal.

Ce concert promet ainsi de retrouver la magie présente dans vos films et jeux vidéo fantastiques préférés, tels que «Game of Thrones», «Harry Potter», «The Witcher», «Mortal Kombat», et bien d’autres.

Chaque note et chaque instrument permet aux auditeurs de s'immerger dans d'autres mondes où les contes de fées, les mythes, les dragons, les créatures invisibles et le pouvoir surnaturel existent.