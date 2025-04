The Voice : qui sont les quatre finalistes de l’édition 2025 ?

Après une grande soirée de compétition qui s’est déroulée ce samedi, on connaît enfin les noms des quatre finalistes qui tenteront de remporter l’édition 2025 du télé-crochet «The Voice».

Sur les douze demi-finalistes, il ne reste plus que quatre candidats. À l’issue d’une soirée retransmise sur TF1 ce samedi 26 avril, les finalistes de la 14e saison du télé-crochet «The Voice» ont enfin été dévoilés.

Comme l’explique le règlement, un seul candidat de chaque équipe peut prétendre à l’ultime tour de piste. Les coachs Patricia Kaas, Zaz, Florent Pagny et Vianney ont donc dû dire au revoir à certains de leurs talents. Après une série de prestations et la venue de Jean-Louis Aubert, leader de Téléphone et super coach de cette soirée, Mega qui avait repris la chanson «Quand on a que l'amour» de Jacques Brel, a été sélectionné, devançant Iman et Kilonga. Tous les trois étaient issus de la team Vianney.

Zaz s’est quant à elle félicitée de la victoire de Gianni, choisi au détriment de Neven et Maag. Mickael Gallo, coaché par Patricia Kaas, a été préféré à Aidan Rohr et Laelia. Enfin, le trio «Il Cello», composé des ténors Levon, Salvatore et Sébastien Longhi et appartenant à l’équipe de Florent Pagny, a surpassé César et Emilio.

Le 3 mai prochain, les téléspectateurs pourront suivre la grande finale, animée par Nikos Aliagas, et découvriront le talent qui succèdera à Alphonse, vainqueur de l’édition 2024.