Voici les 5 séries à ne pas manquer en mai 2025

À l’heure des plates-formes de streaming toutes puissantes, il est difficile de se maintenir à jour au gré des lancements incessants de nouvelles séries. Voici les 5 fictions qui débarquent en mai à ne manquer sous aucun prétexte.

Les Quatre Saisons – 1er mai

Tina Fey fait son retour dans une série télévisée avec l’adaptation du film «Les Quatre Saisons» d’Alan Alda sorti en 1981, une comédie romantique très populaire outre-Atlantique qu’elle remet au goût du jour autour d’un casting réunissant Steve Carrell (auquel elle donnait la réplique dans l’hilarant «Crazy night»), Will Forte, Kerri Kenney-Silver, Colman Domingo et Marco Calvani.

L’histoire est centrée sur six amis qui ont pour habitude de partir en vacances ensemble à chaque saison. Quand un couple se retrouve au bord de la rupture, c’est la dynamique entière de leurs relations qui se retrouve bouleversée, faisant remonter à la surface des problèmes, anciens et nouveaux, entre eux. Une mini-série en 8 épisodes à découvrir le 1er mai sur Netflix.

Duster – 16 mai

Déclinée en huit épisodes, «Duster» marque les retrouvailles à la télévision de J.J Abrams avec le comédien Josh Holloway depuis la série «Lost». Il y incarne le rôle d’un chauffeur au service d’un syndicat du crime en pleine expansion qui va être approché par un agent du FBI chargé de faire tomber l’organisation. Une mission à laquelle il lui sera impossible de dire non. Présentée en exclusivité au festival Canneseries en avril dernier, «Duster» est un thriller dont l’action se déroule dans le sud-ouest des États-Unis dans les années 1970 à découvrir à partir du 16 mai sur MAX.

Les téléspectateurs y retrouvent les bolides américains ainsi que l’ambiance si particulière qui régnait à l’époque. Drôle et bourrée d’action, cette fiction voit le jour après plusieurs années de développement et de contre-temps en raison notamment du Covid-19 puis du mouvement de grève à Hollywood. Rachel Hilson, Reavis Dorsey, David Kallaway, Jonathan Dixon, Keith David ou encore Greg Grunberg complètent le casting.

Murderbot – 16 mai

Adaptation de la suite de romans de l’auteure de science-fiction Martha Wells, intitulée «Journal d’un AssaSynth», «Murderbot» voit Alexander Skarsgard incarner un androïde de sécurité ayant réussi à pirater son propre système pour devenir libre de ses pensées et de ses choix. Malgré son dégoût pour les émotions humaines, et sa grande passion pour les feuilletons télévisés bas de gamme, il va participer à une mission avec une équipe de scientifiques sur une planète dangereuse, où son autonomie va être révélée au grand jour. Au risque de menacer sa propre existence.

Pilotée par les frères Paul et Chris Weitz, cette série de science-fiction humoristique est la nouvelle pépite déclinée en 10 épisodes attendue sur Apple TV+ à partir du 16 mai. Avec également David Dastmalchian, Noma Dumezweni, Sabrina Wu, Tattiawna Jones, Akshaye Khanna, Tamara Podemski ou encore Josh Cruddas au casting.

The Agency – 22 mai

Lancée le 29 novembre dernier sur la chaîne américaine Showtime, «The Agency» arrive sur CANAL+ avec ses 10 épisodes à partir du 22 mai. Adaptation du «Bureau des légendes» d’Eric Rochant par George Clooney, la série voit Michael Fassbender incarner Martian, «un agent de la CIA à qui l'on a ordonné d'abandonner sa vie d'infiltration et de retourner à Londres», précise le synopsis officiel. «Lorsque l’amour qu’il a laissé derrière lui réapparaît, la romance renaît. Sa carrière, sa véritable identité et sa mission s'opposent à son cœur, les plongeant tous deux dans un jeu mortel d'intrigue et d'espionnage international», peut-on lire également.

Portée par un casting digne d’une grande production hollywoodienne – avec notamment Richard Gere, Jodie Turner-Smith et Jeffrey Wright – «The Agency» a su séduire les téléspectateurs américains au point d’être renouvelée pour une saison 2 par Showtime. Les fans de la série avec Matthieu Kassovitz pourraient être légèrement déboussolés par les premiers épisodes, la version américaine ayant un rythme différent de l’originale. Une fois les velléités de comparaison dépassées, ce remake se révèle terriblement efficace avec un épisode final absolument épatant.

Sirens – 22 mai

Adaptation de la pièce de théâtre écrite par Molly Smith Metzler quand elle était encore étudiante à la Juilliard School de New York, «Sirens» réunit à l’écran Milly Alcock, aperçue dans la saison 1 de «House of the Dragon», Julianne Moore, Kevin Bacon et Meghan Fahy (The White Lotus).

L’histoire suit Devon, une jeune femme persuadée «que sa sœur Simone entretient une relation effrayante avec sa patronne, l’énigmatique mondaine Michaela Kell», précise le synopsis. «La vie luxueuse de Michaela est comme une drogue pour Simone, et Devon a décidé qu’il était temps d’intervenir. Lorsqu'elle retrouve sa sœur pour lui dire le fond de sa pensée, elle n'a aucune idée de la résistance que va lui opposer Michaela», peut-on lire également.

Selon Netflix, où les cinq épisodes seront accessibles à partir du 22 mai, «Sirens» est une fiction «sexy, perspicace, ainsi qu'une exploration drôle et grinçante des questions de la femme, du pouvoir et de la classe sociale». À noter que Margot Robbie apparaît au générique en tant que coproductrice via sa société LuckyChap.