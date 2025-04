«Il n'y a plus aucun voisin avec lequel coucher» : Eva Longoria s'interroge sur son personnage en cas de retour de «Desperate Housewives»

Invitée de l’émission américaine «Watch what happens live», Eva Longoria s’est exprimée sur son désir de jouer dans une suite de «Desperate Housewives», s’amusant au passage du fait que son personnage avait couché avec tous ses voisins de Wisteria Lane.

Elle est prête. Eva Longoria a profité de son passage dans l’émission américaine «Watch what happens live» pour confirmer son envie de reprendre le rôle de Gabrielle Solis dans une éventuelle suite de «Desperate Housewives». Et ce malgré le fait que celle-ci a couché avec la quasi-totalité de ses voisins à Wisteria Lane.

«Je ne peux pas coucher avec plus de personnes dans cette rue. J’ai déjà couché avec tout le monde, tout comme Nicolette Sheridan», s’est-elle amusée, avant que Sandra Bernhard lui demande si son personnage avait déjà été avec une femme. «Non je ne crois pas. Si ?», a répondu Eva Longoria, dont le personnage avait embrassé Teri Hatcher dans un épisode de la saison 3.

À la question de savoir qui serait le plus difficile à convaincre de reprendre l’aventure, la comédienne de 50 ans n’a pas hésité une seconde en nommant Marc Cherry, le créateur de la série. «Il a l’impression d’avoir exploré tous les personnages», lance-t-elle, avant de rappeler le rythme effréné imposé par la production. «Contrairement à ‘Sex and the city’, qui ne comptait que six à huit épisodes par an, nous avons fait 24 épisodes par an pendant une décennie», lance Eva Longoria. Ce qui n’est pas tout à fait exact.

Un rythme de production intense

Créée par Darren Star, «Sex and the city» a compté jusqu’à 12 épisodes dans sa première saison, 18 épisodes dans les saisons 2, 3 et 4, seulement 8 pour la saison 5, avant de terminer avec 20 épisodes pour la sixième. Lancée en 2004, «Desperate Housewives» a compté entre 23 et 24 épisodes pendant ses huit saisons, à l’exception de la saison 4 en 2007, qui n’en a eu que 17 en raison de la grève des scénaristes à Hollywood.

Aussi, les équipes de production ne disposait que de trois mois de coupure entre chaque saison, contre neuf mois pour «Sex and the city». Ce n’est pas la première fois qu’Eva Longoria évoque les réticences de Marc Cherry à relancer «Desperate Housewives», malgré le désir des fans. En 2023, elle expliquait que le créateur refusait de faire une suite pour la seule et unique raison de faire plaisir aux téléspectateurs. «Il se demande ce qu’il reste à dire à travers des personnages dont il a déjà tiré tout ce qu’il pouvait», avait-elle confié dans l’émission Access Hollywood avec Mario Lopez.