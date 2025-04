«Wisteria Lane» : un spin-off de la célèbre série «Desperate Housewives» est en cours de développement chez Disney

Le feuilleton culte «Desperate Housewives» s’apprête à faire son grand retour, avec un spin-off en préparation.

L’une des rues les plus emblématiques de la télévision s’apprête à accueillir de nouveaux résidents. «Wisteria Lane», titre provisoire d’un reboot de la série culte «Desperate Housewives», est actuellement en développement chez Onyx Collective, filiale de Disney Entertainment.

Kerry Washington en sera productrice exécutive, aux côtés de Pilar Savone et Natalie Chaidez («The Flight Attendant»), également scénariste. Bien qu’il ait été informé du projet, le créateur Marc Cherry ne devrait pas participer, mais pourrait y être associé à terme.

Le spin-off, révélé par Deadline, se présente comme un «feuilleton policier amusant, sombre et sexy» centré sur cinq ennemis vivant dans une impasse apparemment parfaite, baptisée comme la rue fictive de la série originale.

«En apparence, tous les voisins de Wisteria vivent un rêve : de belles maisons, des familles magnifiques, des SUV rutilants dans l'allée», selon le rapport initial. «Mais derrière ces palissades blanches et ces posts Instagram souriants se cachent des SECRETS», selon le synopsis.

«Desperate Housewives» a été lancé en 2004 avec Teri Hatcher, Eva Longoria, Felicity Huffman, Marcia Cross et Nicolette Sheridan. Suivant les vies tourmentées de cinq voisines de banlieue, le programme a connu un succès fulgurant, cumulant huit saisons, plus de 200 épisodes, 38 nominations aux Emmy Awards et une victoire pour Felicity Huffman en 2005.

in honor of 20th anniversary of Desperate housewives, here’s a thread of funny and iconic scenes from the show. pic.twitter.com/VM3zxTCGWo — (@kodstrangeer) October 3, 2024

«J’ai déjà couché avec tout le monde»

Ce développement intervient peu après le 20e anniversaire de la série, célébré à l’automne dernier, qui a ravivé l’intérêt du public et suscité des rumeurs autour d’un éventuel retour.

Interrogée lors de son passage dans «Watch What Happens Live», Eva Longoria a exprimé son envie de reprendre son rôle de Gabrielle Solis. «Je ne peux pas coucher avec plus de personnes dans cette rue. J’ai déjà couché avec tout le monde, tout comme Nicolette Sheridan», s’est-elle amusée.

Quant à un retour de l’équipe originale, la comédienne a confié que Marc Cherry serait le plus difficile à convaincre selon elle. «Il a l’impression d’avoir exploré tous les personnages», a expliqué l'actrice, rappelant le rythme effréné de tournage de la série, qui a compté entre 23 et 24 épisodes pendant ses huit saisons. La seule exception fut la saison 4 en 2007, qui n'en compta que 17 en raison de la grève des scénaristes à Hollywood.

Marc Cherry, de son côté, a confié à People en novembre dernier qu’«environ 70.000 personnes» l'ont interrogé sur un retour du feuilleton. Cependant, S’il devait y réfléchir, il imaginerait plutôt une intrigue située dans le passé : «Le personnage qui me manque le plus, c'est Wisteria Lane. C'était le terrain de jeu le plus amusant de l'histoire de la télévision, car nous possédions toute la rue», a-t-il déclaré.

À ce jour, aucune participation des actrices originales n’a été confirmée dans ce nouveau chapitre de Wisteria Lane, dont le décor culte reste encore visible lors des visites des studios Universal.