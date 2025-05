Nicolas Cage confie avoir failli mourir en faisant du surf sur le tournage de «The Surfer»

Nicolas Cage a révélé qu’il aurait pu mourir en pratiquant le surf pour le film «The surfer», en salles aux Etats-Unis depuis vendredi 2 mai, dont la date de sortie en France est toujours inconnue.

Très grosses frayeurs. Il n’est pas donné à tout le monde de maîtriser le surf. Nicolas Cage en a fait l’expérience, révélant à Entertainment Weekly avoir failli mourir lors d’entraînement pour le long métrage «The Surfer».

L’acteur de 61 ans, qui campe à l’écran un homme revenant sur la plage de son enfance en Australie pour y surfer avec son fils, est revenu sur son expérience lors du tournage. Et visiblement, le comédien garde un souvenir glaçant de ses sessions d’entraînement, perturbées par des conditions météorologiques difficiles, mais surtout par les requins.

«Nous avons eu des problèmes avec la météo et, croyez-le ou non, des rapports sur les requins et d'autres problèmes. J'ai surfé, mais à chaque fois que j'ai essayé de le faire, j'ai été réduit en miettes», a ainsi confié l’acteur. Il est revenu sur ses cours particuliers, détaillant ce qu’il avait vécu sous le regard de l’équipe. «J'ai surfé à Sunset Beach. Quand j'essayais d'apprendre, mon professeur m'a donné un shortboard. J'ai dit : "Regarde, je veux un longboard."», a expliqué Nicolas Cage. Mais même avec un longboard, l’acteur s’est fait peur.

Coincé dans le courant

«J'ai été frappé et je suis resté littéralement coincé dans le courant», a t-il poursuivi notant que sa planche avait été baptisée «tombestone», (pierre tombale ndlr), parce qu’elle pointait vers le haut. «J'ai grimpé sur le leash pendant que je faisais des sauts périlleux, et j'aurais pu mourir», a-t-il ajouté.

Présenté au festival de Cannes l’année dernière en Séance de minuit, le long métrage «The surfer» de Lorcan Finnegan n’a toujours pas de date de sortie en France. Dévoilé ce vendredi 2 mai aux Etats-Unis, le film met en scène un père et son fils venus surfer ensemble dans la ville d'enfance du paternel mais dont l'escapade tourne au cauchemar lorsqu’un gang de surfeurs du coin leur interdit l’accès à l’océan et les menaces. Face aux humiliations, le père de famille va devoir se battre pour reconquérir son territoire et l’estime de son fils. Une lutte qui le mènera au cœur de la folie, note le pitch.