Pour James Cameron, l’IA pourrait sauver Hollywood sans menacer les emplois

Jusqu’à présent inquiet face à l’utilisation de l’intelligence artificielle, James Cameron change finalement d’avis. Selon le réalisateur, l’IA pourrait sauver Hollywood sans être une menace pour les employés de l’industrie cinématographique.

Et si l'intelligence artificielle sauvait Hollywood ? C'est ce qu'avance James Cameron au micro d'Andrew Bosworth. Invité sur son podcast «Boz to the Future», le réalisateur canadien est revenu sur sa position à propos de l'intelligence artificielle.

Alors que James Cameron déclarait, l'année dernière, dans une interview à CTV News «Je vous ai prévenus en 1984 et vous n'avez pas écouté. Nous sommes sur la voie d'un scénario à la Terminator, où l'intelligence artificielle devient incontrôlable et représente une menace pour l'humanité», il semblerait bien que le réalisateur ait changé d'avis. Il estime finalement, qu'avec un bon usage, l'IA pourrait être une aide précieuse au cinéma.

RÉDUIRE LES COÛTS DES SUPERPRODUCTIONS

En effet, elle permettrait, selon lui, de baisser les coûts des effets spéciaux, en réduisant les temps de production. «Si nous voulons continuer à voir des films à gros effets spéciaux, nous devons trouver un moyen de réduire leur coût de moitié. Il ne s’agit pas de licencier la moitié du personnel de la société d’effets spéciaux. Il s’agit de doubler la vitesse de production», affirme James Cameron.

Aujourd’hui, il est vrai que les blockbusters hollywoodiens coûtent de plus en plus chers à réaliser. Cela au dépend des équipes de production qui peinent à rembourser leurs budgets colossaux de plusieurs centaines de millions d’euros et donc à faire du profit.

Le réalisateur reste néanmoins catégorique : l’intelligence artificielle ne doit en aucun cas remplacer les humains. Pas question donc de toucher aux emplois. L’IA a sa place à Hollywood seulement en tant qu’outil pour les employés de l’industrie cinématographique. Elle doit alléger leur charge de travail.

Les émotions humaines plus fortes que l'iA

«Je ne crois pas que l’IA puisse un jour produire quelque chose qui puisse émouvoir un public. Il faut être un humain pour écrire cela», rassure à cet égard James Cameron.

Selon le réalisateur de Titanic, Avatar ou encore Terminator, il faudra réellement s’inquiéter de l’intelligence artificielle dans le monde du cinéma le jour où elle décrochera l’Oscar du meilleur scénario.

Ce changement d'avis survient quelques mois après que James Cameron a rejoint le conseil d’administration de Stability AI, une société connue pour Stable Diffusion, son outil de génération d’images dédié aux professionnels.