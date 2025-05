«With Love, Meghan» : Netflix nie avoir envoyé des menaces juridiques au chef Jameson Stocks après ses critiques

Netflix a démenti avoir adressé un avertissement juridique au célèbre chef Jameson Stocks après ses critiques sur l'émission de Meghan Markle, «With Love, Meghan».

Diffusée en mars dernier, la série «With Love, Meghan», mettant en vedette la duchesse de Sussex, avait suscité de nombreuses critiques. Parmi elles, celles de Jameson Stocks, célèbre chef cuisinier ayant déjà travaillé pour le roi Charles III.

Après qu'il a affirmé avoir reçu des menaces de poursuites de Netflix, le service de streaming a nié cette allégation, un porte-parole déclarant à différents médias : «Aucune lettre juridique n'a été envoyée à Jameson Stocks par Netflix».

«Netflix a pour habitude d'envoyer de nombreuses lettres de ce type»

Toutefois, des sources proches du cuisinier ont affirmé qu'il a bien reçu un courrier de mise en garde. Elles ont également accusé la plate-forme de semer le trouble en raison d'un partenariat actuel du chef avec un streamer rival.

«Netflix a pour habitude d'envoyer de nombreuses lettres de ce type à des célébrités, tant au Royaume-Uni qu'aux États-Unis. Il travaille actuellement avec un autre fournisseur de streaming, ce n'est donc pas une surprise. Ils ne l’admettront jamais publiquement», a expliqué l'une d'entre elles au site britannique Daily Mail.

Après avoir refusé d'apparaître dans l'émission, dans laquelle Meghan Markle partage ses conseils et habitudes du quotidien avec ses proches, il l'avait vivement critiqué dans GB News lors de sa sortie en mars.

«J'avais le sentiment que même si elle produisait un programme vraiment génial - ce dont j'étais déjà assez sceptique - je pourrais être un peu critiqué pour y avoir participé», avait-il déclaré.

Il avait ensuite exhorté l'épouse du prince Harry à «simplement se remettre au cinéma». «C’est une excellente actrice dans la vie, et évidemment au cinéma. Je pense que les gens devraient se concentrer sur ce qu’ils font le mieux», avait-il ajouté.

Une seconde saison de «With Love, Meghan»

Le chef cuisinier avait ensuite indiqué avoir reçu des centaines de menaces de mort, ainsi qu'une lettre d'avertissement du géant du streaming, qu'il a qualifié de «tas d'absurdités».

«Je les ai vraiment énervés. Netflix n'a pas apprécié et m'a poursuivi [...] Je n'y prête aucune attention. Comment peut-elle obtenir tout cet argent de Netflix ? Je ne pense pas qu'elle sache cuisiner et je ne pense pas non plus qu'elle devrait apprendre à cuisiner», avait-il expliqué.

Les talents culinaires de Jameson Stocks ont été repérés par le légendaire chef Marco Pierre White à l’âge de 15 ans, après sa fugue en raison d’un beau-père violent. Son histoire a notamment attiré l'attention de Brad Pitt, qui a acquis les droits du film dans l'espoir de réaliser un biopic.

Une seconde saison de «With Love, Meghan» sera diffusée dès cet automne.