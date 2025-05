«Si vous voulez débattre avec elle, vous pouvez aller sur Twitter» : le patron de HBO s'exprime au sujet des opinions controversées de J.K. Rowling

Le responsable du contenu de HBO, Casey Bloys, s'est exprimé sur la nouvelle série télévisée «Harry Potter» de l'auteure J.K. Rowling, dont les opinions anti-transgenres sont controversées.

Un projet sous haute tension. Bien que l'adaptation en série télévisée d'«Harry Potter», basée sur la saga littéraire de J.K. Rowling, n'a pas encore commencé sa production, les controverses ne cessent de croître autour du projet d'HBO. Ces polémiques sont principalement liées aux opinions de l'auteure concernant la communauté transgenre.

Intervenant sur le podcast «The Town», le responsable du contenu de la chaîne, a souligné qu'il avait déjà travaillé avec l'écrivaine auparavant, déclarant : «La décision de collaborer avec J.K. Rowling n'est pas nouvelle pour nous. Voilà 25 ans que nous sommes en affaires. Nous produisons déjà une de ses séries, «C.B. Strike», avec la BBC».

«Naturellement, il s'agit là de ses opinions personnelles et politiques. Elle en a le droit. «Harry Potter» n'est pas secrètement imprégné de quoi que ce soit. Et si vous voulez débattre avec elle, vous pouvez aller sur Twitter», a-t-il ajouté.

HBO avait déjà défendu la productrice exécutive de la nouvelle série, un représentant indiquant dans un communiqué : «J.K. Rowling a le droit d'exprimer ses opinions personnelles. Nous resterons concentrés sur le développement de la nouvelle série, qui ne pourra que bénéficier de son implication».

L'écrivaine à succès a récemment salué la décision de la Cour suprême Royaume-Uni de définir une femme en fonction de son sexe biologique en publiant une photo d'elle, avec un cigare et un cocktail, avec la légende : «J'adore quand un plan se concrétise #CourSuprême #DroitsDesFemmes».

I love it when a plan comes together.#SupremeCourt#WomensRightspic.twitter.com/agOkWmhPgb

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 16, 2025