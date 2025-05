The Walking Dead : Jeffrey Dean Morgan évoque son départ de l'univers de la série

Alors que la saison 2 de «The Walking Dead : Dead City» arrive dès le 5 mai sur Ciné+ OCS, Jeffrey Dean Morgan a récemment évoqué son avenir incertain au sein de l’univers d’une série dont il a rejoint les rangs en 2016, dans la peau de Negan.

Toutes les bonnes choses ont une fin. Jeffrey Dean Morgan et Lauren Cohan reprennent leurs rôles respectifs de Maggie et Negan dans la saison 2 de «The Walking Dead : Dead City» dont le lancement est prévu ce lundi 5 mai sur Ciné+ OCS, en simultané avec les États-Unis. Dans une récente interview avec le site américain Variety, le comédien de 59 ans a parlé ouvertement de son départ prochain d’une franchise dont il a rejoint les rangs en 2016, à l’occasion de la saison 6 de la série originale.

«Cette série fait partie de ma vie depuis si longtemps que j’ai du mal à en voir la fin, jusqu’au jour où je me dirai que je suis trop vieux pour tout ça, un moment dont je me rapproche dangereusement», a-t-il indiqué. Personnage le plus détesté de la saga dès sa première apparition, Negan s’est imposé comme un des piliers de «The Walking Dead», notamment grâce à son alchimie avec Maggie dans «Dead City», un des trois spin-offs à avoir vu le jour. «C’est intéressant de faire un spin-off sur deux personnes qui veulent se tuer 90% du temps, parce que je n’avais jamais imaginé que cela pourrait fonctionner. Et pourtant, nous voilà avec une saison 2 et des discussions pour poursuivre l’aventure. On verra», a-t-il ajouté.

Les fans seront ravis d’apprendre que Negan va faire ses retrouvailles avec Lucille – sa célèbre batte de baseball entourée de barbelé – dans cette saison 2 de «The Walking Dead : Dead City». Un événement qui réjouit Jeffrey Dean Morgan. «Je savais qu’elle serait de retour un an avant le début du tournage. Je connais des acteurs qui ont des accessoires définissant la totalité de leur personnage, et je n’avais jamais un accessoire comme cela avant de rencontrer Lucille. Je le comprends tout à fait aujourd’hui. De la retrouver dans mes mains était probablement plus important à mes yeux que cela ne l’était pour Negan», a-t-il ajouté.