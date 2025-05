Squid Game : le teaser de la saison 3 prédit une fin tragique

Netflix vient de dévoiler un teaser de la saison 3 de «Squid Game», qui sera mise en ligne le 27 juin prochain, dans lequel les fans retrouvent le personnage de Gi-hun après les événements dévastateurs intervenus en conclusion du précédent chapitre.

Un cauchemar sans fin. Un teaser officiel de la saison 3 de «Squid Game» a été publié par Netflix, où elle sera lancée le 27 juin prochain. Les téléspectateurs découvrent des hommes masqués portant un cercueil dans lequel se trouve Gi-hun, inconscient. Celui-ci s’apprête à découvrir que la perversité du Front Man est sans limite, et que chacune de ses décisions sont susceptibles d’avoir des conséquences tragiques pour ceux qui l’entourent.

«La troisième et dernière saison de Squid Game suit Gi-hun (Lee Jung-jae), après avoir perdu son meilleur ami dans le jeu, et être poussé au désespoir par le Front Man (Lee Byung-hun), qui cachait sa véritable identité pour infiltrer le jeu. Gi-hun persiste dans son objectif de mettre fin au jeu, tandis que le Front Man planifie son prochain mouvement et que les choix des joueurs survivants entraîneront des conséquences plus graves à chaque tour», précise le communiqué fourni par la plate-forme de streaming.

Dans les images dévoilées par le teaser, on découvre un nouveau jeu particulièrement cruel, avec un distributeur de boules rouges et bleues, qui pourrait laisser à la chance la vie ou la mort des candidats encore en lice. Plusieurs personnages apparaissent à l’écran, notamment le détective Hwang Jun-ho. Mais c’est clairement les pleurs d’un bébé entendus à la fin du teaser qui vient nous glacer le sang. La saison 3, qui reprendra directement après les événements du précédent chapitre, s’annonce insoutenable.