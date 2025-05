«Daredevil : Born again» : Charlie Cox révèle l'épisode qu'il n'a pas aimé tourner

En plein tournage de la saison 2 de «Daredevil : Born again», Charlie Cox n’a pas hésité à se montrer critique envers un épisode du précédent chapitre qui, selon lui, est un vestige de la première version de la série tournée avant la grève qui a frappé Hollywood.

Pas vraiment sa tasse de thé. De retour dans la peau de Matt Murdock, alias Daredevil, dans la série «Daredevil : Born again» lancée le 4 mars dernier sur Disney+, Charlie Cox a confié au site américain The Playlist ne pas voir apprécié l’épisode 5 de la saison 1. Intitulé «With Interest», celui-ci a été tourné avant la grève des scénaristes qui a frappé Hollywood en 2023, soit avant qu’une nouvelle équipe de production ne reprenne en main la série, avec de nombreuses réécritures et une reprise du tournage dans sa quasi-totalité.

«Au cœur de toute cette histoire, il y a cet épisode qui n’a pas été modifié. Celui qui se déroule dans une banque, qui faisait partie du premier tournage. Les images ont été filmées avant la grève. Il figurait dans les premiers scénarios, et en ce qui me concerne, je n’étais pas très investi dedans», lance-t-il. «Cela ressemblait trop à un jeu des années 1970. Il y a trop de technologies aujourd’hui pour que cette histoire fonctionne. Et je ne pense pas que la technologie utilisée était assez sophistiquée», poursuit Charlie Cox, avant de reconnaître que, malgré son sentiment au sujet de l’épisode 5, celui-ci a été un des plus appréciés par les fans.

«Cela montre que nous n'avons aucune idée de ce qui fonctionne. Tout cela est subjectif. Et j’ai entendu dire que c’était un des épisodes les plus regardés», précise l’acteur actuellement en plein tournage de la saison 2. Selon lui, le scénario du deuxième chapitre est absolument brillant. «Je ne veux pas survendre l’histoire, mais je pense sincèrement que c’est un des meilleurs scénarios que nous avons eu dans l’histoire de la série», s’enthousiasme-t-il. Pour rappel, la saison 2 de «Daredevil : Born again» sera lancée en mars 2026 sur Disney+.