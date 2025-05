«Dix bonnes raisons de te larguer» : une trilogie faisant suite au film culte est en préparation

Le réalisateur de «Dix bonnes raisons de te larguer», Gil Junger, a révélé au magazine People que le film emblématique pourrait avoir une suite – ou même trois.

Une excellente nouvelle pour les amateurs de comédies pour adolescents. Une trilogie faisant suite au film culte «10 Things I Hate About you» («Dix bonnes raisons de te larguer») est en développement. Le premier volet s'intitulera «10 Things I Hate About Dating», suivi éventuellement de «10 Things I Hate About Marriage» et «10 Things I Hate About Kids».

«10 Things I Hate About Dating est définitivement en préparation pour un long métrage. Nous le développons actuellement», a expliqué le réalisateur au média. Il a ajouté qu'ils ont «d'excellentes idées» avec la scénariste Naya Elle James, et le producteur du film original, Andrew Lazar.

Dans la comédie romantique, le défunt Heath Ledger incarnait Patrick Verona, chargé de convaincre l'antisociale Kat Stratford (Julia Stiles) de sortir avec lui, afin que le nouvel étudiant Cameron James (Joseph Gordon-Levitt) puisse sortir avec Bianca (Larisa Oleynik), la sœur de Kat.

“I hate the way I don't hate you. Not even close. Not even a little bit. Not even at all.” #10ThingsIHateAboutYou starts NOW, EST/CST. pic.twitter.com/xlklxnb37o — Freeform (@FreeformTV) June 2, 2017

Sorti en 1999, le film a inspiré une série télévisée du même nom, ainsi qu'une comédie musicale de Broadway récemment annoncée, avec Carly Rae Jepsen et Ethan Gruska collaborant sur la musique, et Lena Dunham et Jessica Huang travaillant sur le livre.

Gil Junger a expliqué que le premier volet s'inspirera de la pièce de théâtre de Molière «Le Misanthrope» (1666), à l'instar du film original qui était une adaptation moderne de la comédie de William Shakespeare «La Mégère apprivoisée» (XVIe siècle).

Un clin d'œil à Heath Ledger

Bien que les détails sur l'intégration du décor et de l'intrigue d'origine demeurent un secret, le réalisateur a révélé son désir d'inclure des visages familiers dans la prochaine suite, qui s'adressera à une audience trentenaire, contrairement au premier film qui ciblait un public adolescent.

«J'adorerais retravailler avec Julia. Elle a marqué la vie de millions de femmes. Le personnage de Kat a vraiment touché les jeunes femmes de manière très puissante [...] J'adorerais que Larry Miller revienne, parce qu'il est vraiment génial», a-t-il déclaré, faisant référence au rôle de Walter Stratford, le parent célibataire et surprotecteur de Kat et Bianca.

«Si cela résonne avec [le casting original] et que je peux avoir quelques caméos ou même de vrais rôles, j'adorerais [ça]» a ajouté le réalisateur.

Interrogé concernant un éventuel hommage au regretté Heath Ledger, décédé en 2008 à l'âge de 28 ans, dans le prochain film, Gil Junger a répondu : «Je pense que c'est une belle idée, et la réponse va maintenant être oui. ... Il mérite d'être aimé».

Il avait d'ailleurs confié à People qu'il comptait lui proposer de jouer dans le film suivant «Dix bonnes raisons de te larguer», dont il souhaitait un ton similaire à celui du premier, avant son tragique décès.