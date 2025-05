La série «The Studio» renouvelée pour une saison 2 sur Apple TV+

«The Studio», rafraîchissante comédie d’Apple TV+ signée Seth Rogen qui se joue des coulisses d'Hollywood, a été renouvelée pour une saison 2.

«The Studio» ne mettra pas la clé sous la porte. La série satirique hollywoodienne, diffusée depuis le 26 mars sur la plate-forme de streaming Apple TV+ (dont les programmes sont accessibles via MyCanal), connaîtra une saison 2.



«Nous sommes ravis de réaliser une deuxième saison de 'The Studio'. Nous avons hâte de partager l'expérience vécue lors de la première saison et de l'intégrer immédiatement à la deuxième, puis de répéter cette boucle pendant dix saisons supplémentaires», ont déclaré les créateurs et producteurs exécutifs Seth Rogen et Evan Goldberg.

Hollywood loves a sequel. #TheStudio will return for Season 2. pic.twitter.com/j1cAxKsUWK — Apple TV (@AppleTV) May 6, 2025

«Et nous sommes impatients de tenir tous nos amis et collègues de l'industrie en haleine quant à la date de diffusion de l'une de leurs histoires personnelles sur Apple TV+.» Le casting prestigieux de la saison 1 comprend Seth Rogen, Ike Barinholtz, Catherine O'Hara, Kathryn Hahn et Chase Sui Wonders, avec Bryan Cranston en guest star. La série accueille également de nombreuses stars invitées, dont Martin Scorsese, Charlize Theron, Ron Howard, Anthony Mackie, Steve Buscemi et Olivia Wilde.

Dans «The Studio», Seth Rogen incarne Matt Remick, qui vient d’être nommé à la tête de Continental Studios, une société de production en difficulté.

Bourrée de références et de stars, «The Studio» est une lettre d'amour au cinéma américain autant qu'une critique d'une industrie pourrie par l'argent et les égos démesurés.

Hollywood. Where dreams go to die.#TheStudio — March 26 on Apple TV+ pic.twitter.com/HiHkk2n85N — Apple TV (@AppleTV) November 19, 2024

«Alors que l’industrie cinématographique peine à survivre et à rester dans le coup, Matt et son équipe luttent contre leurs propres incertitudes tout en faisant face à des artistes narcissiques et à des entreprises sans scrupules dans leur quête perpétuelle de réaliser de grands films. Avec leurs costumes d’apparat qui dissimulent leur sentiment de panique permanent, chaque soirée, visite de plateau, décision de casting, réunion marketing et remise de prix est l'occasion d'une brillante réussite ou d'une catastrophe qui mettra fin à leur carrière. Véritable passionné de cinéma, Matt a le métier dont il a rêvé toute sa vie, et cela pourrait bien causer sa perte».