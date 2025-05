«Les Ensorceleuses 2» : la suite du film culte sortira officiellement en 2026, avec Sandra Bullock et Nicole Kidman

Vingt-huit ans après la sortie du film culte «Les Ensorceleuses», Nicole Kidman et Sandra Bullock seront de retour dans la suite, qui sortira officiellement l'année prochaine au cinéma.

Après près d'un an de rumeurs, Warner Bros a officiellement annoncé mardi sur les réseaux sociaux la sortie d'une suite au film emblématique «Les Ensorceleuses», juste à temps pour Halloween 2026, avec le retour des stars originales, Sandra Bullock et Nicole Kidman.

«Dent de loup et rosée du matin ; quelque chose d'ancien et de nouveau. Que le charme commence à opérer», récitent tour à tour les actrices dans un extrait vidéo, énonçant les vers d'une incantation.

Les studios ont écrit en légende : «Le sort est jeté. La date est fixée. Sandra Bullock et Nicole Kidman sont de retour. Au cinéma uniquement le 18 septembre 2026».

Selon les informations de Variety, Akiva Goldsman a écrit le scénario du nouveau film, tandis que les comédiennes ont également participé à la production, aux côtés de Denise Di Novi.

Une série dérivée

Basé sur le roman «Practical Magic» d'Alice Hoffman, parue en 1995, «Les ensorceleuses» raconte l'histoire de deux sœurs sorcières, Gillian et Sally Owens. Leur vie prend un tournant surnaturel lorsque Sally, après avoir accidentellement drogué et tué l'ex-petit ami violent de sa sœur, se retrouve à devoir ressusciter son cadavre. Elles devront alors faire face aux conséquences de leurs actes.

La distribution originale comptait également Goran Višnjić, Aidan Quinn, Evan Rachel Wood, Camilla Belle, Dianne Wiest, Margo Martindale et Stockard Channing.

Bien qu'il ait initialement reçu des critiques mitigées, ce film est depuis devenu un classique culte, particulièrement reconnu pour sa bande originale, comprennant à la fois une partition d'Alan Silvestri et la chanson originale de Stevie Nicks «If You Ever Did Believe», ainsi que son réenregistrement de sa chanson «Crystal».

En 2019, HBO développait une série dérivée basée sur le roman préquel de l'auteure, «Rules of Magic». Cependant, le projet n'a jamais abouti.