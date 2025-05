Disney dévoile son nouveau projet de parc à thème à Abu Dhabi

Disney vient d'annoncer l'ouverture de son tout nouveau parc d'attractions qui se trouvera sur l'île de Yas, à Abu Dhabi. Le projet a pour but de renforcer l'attractivité touristique de la ville tout en permettant au géant américain de s'implanter au Moyen-Orient.

C’est officiel ! Mickey déposera ses bagages à Abu Dhabi dans les années 2030. Walt Disney Company prévoit d’ouvrir un parc à thème inédit dans la capitale des Émirats Arabes Unis.

Plus précisément, le futur complexe de loisirs se trouvera sur l'île de Yas, véritable pôle d'attractions de la ville. En effet, l'île artificielle accueille déjà de nombreux parcs à thème comme le Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld, Warner Bros World Abu Dhabi ou encore le circuit Yas Marina de Formule 1.

A whole new world awaits ✨ Disney and Miral have announced an agreement to create the seventh Disney theme park resort in Abu Dhabi. https://t.co/Z3II42opKF#YasIsland#InAbuDhabipic.twitter.com/7MskZjXuvz — Disney Parks (@DisneyParks) May 7, 2025

Une première au moyen-orient pour disney

Après les États-Unis (Californie et Floride), la France (Paris), la Chine (Shanghai et Hong Kong) et le Japon (Tokyo), Disneyland Abu Dhabi sera le septième resort du géant américain ainsi que le premier au Moyen-Orient.

«Notre station à Abu Dhabi sera notre destination la plus avancée et interactive», déclare Josh D’Amaro, président de Disney Experiences.

Le futur complexe est déjà décrit comme un parc plus high-tech que jamais, utilisant des technologies ultra-modernes telles que la réalité augmentée pour ses manèges.

Comme pour les autres parcs à thème, les attractions, hôtels et restaurants seront inspirés des univers emblématiques Marvel, Pixar, Star Wars... Mais l'imaginaire Disney prévoit, ici, d'être fusionné avec la culture locale, c'est-à-dire une architecture contemporaine liée à des influences arabes. Cela pour permettre l'expérience la plus immersive possible et refléter le patrimoine émirien.

PROMOUVOIR LE TOURISME À ABU DHABI

Le projet colossal de Disneyland Abu Dhabi émane d'un partenariat entre Disney et le groupe Miral, acteur majeur du développement touristique aboudabien. L'entreprise américaine dirigera la conception créative du parc et supervisera les opérations de construction tandis que Miral sera en charge de sa construction et de son exploitation.

L'objectif du complexe : renforcer l'attractivité touristique de la capitale des Emirats Arabes Unis en faisant de la ville une destination incontournable pour les loisirs. En effet, Abu Dhabi prévoit de tripler son nombre de touristes d'ici à 2030.

Du côté de Disney, le parc d'attraction permettra au géant du divertissement d'étendre sa présence dans le monde.

Pas encore de date d'ouverture

La nouvelle de Disneyland Abu Dhabi est une première en 15 ans, depuis l'annonce de Disneyland Shanghai en 2010. Inauguré en 2016, le projet avait coûté pas moins de 5,5 milliards de dollars. Alors, bien qu'aucun budget n'ait encore été dévoilé pour le futur projet, les estimations penchent pour une somme encore plus astronomique.

Aucune date d'ouverture n'a non plus été révélée pour le moment. Cependant, la conception du complexe étant estimée à environ deux ans et la construction de quatre à six ans, une inauguration pourrait être possible au début des années 2030.

D'ores et déjà, le projet a un impact positif sur les marchés financiers. L'action de Disney a grimpé de plus de 6% en préouverture des marchés, cela également grâce à de bons résultats trimestriels pour l'entreprise. Sa plateforme de streaming «Disney+» a gagné 1,4 million de nouveaux abonnés lors des trois premiers mois de 2025.