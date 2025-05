Emily in Paris : le tournage de la nouvelle saison 5 officiellement lancé à Rome

Le tournage de la saison 5 de la série «Emily in Paris», avec Lily Collins, a commencé cette semaine à... Rome.

L’heure est à la dolce vita pour la plus parisienne des Américaines. En effet le tournage de la saison 5 d’«Emily in Paris» a officiellement commencé dans la capitale italienne. Lily Collins et sa co-star Eugenio Franceschini ont été aperçus ce jeudi (8 mai) à Rome, en train de tourner des scènes dans la boutique Fendi.

Lily Collins was spotted on set in Rome filming the first scenes for the new season of Emily in Paris, accompanied by her co-star Eugenio Franceschini.



The duo filmed at the iconic Fendi store, marking the beginning of the show's expansion into Italian locales.



L’action de la nouvelle saison de la série de Darren Star doit reprendre juste après les événements de la saison 4. Chargée de la nouvelle antenne italienne de l’agence Grateau, Emily s’installe dans un appartement romain.

Au casting, aux côtés de Lily Collins et Eugenio Franceschini, les fans retrouveront Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Philippine Leroy-Beaulieu, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie et Ashley Park.

Rivalité symbolique

Le succès phénoménal de la série et l’annonce de sa délocalisation avaient en octobre dernier suscité une «rivalité symbolique» entre Paris et Rome. Le président Emmanuel Macron - dont l’épouse Brigitte Macron est d’ailleurs apparue dans épisode de la saison 4 - avait déclaré dans Variety que la France «se battrait pour garder la série sur son territoire», rappelant au passage que le programme était «super positif en termes d’attractivité pour le pays.» Une déclaration qui avait fait réagir le maire de Rome Roberto Galtieri.

«Détendez-vous Emmanuel Macron. Emily in Rome est parfait», avait-il écrit avec humour sur son compte X, avant d'aborder le sujet avec un peu plus de sérieux. «Le président Macron n'a-t-il pas des problèmes plus urgents à régler ? J'aimerais croire, du moins j'aimerais espérer, que Macron plaisantait, car il devrait savoir qu'une société de production comme Netflix ne reçoit pas d'ordres de chefs d'État et ne prend pas de décisions basées sur la pression politique. Il y a peut-être quelques problèmes plus urgents pour le président français. Il y a, par exemple, deux guerres en cours, en Ukraine et au Moyen-Orient, il y a un horrible ouragan qui a frappé l'Amérique et qui est lié au changement climatique, et quelques autres questions d'État en Europe pour Macron qui sont plus importantes qu'Emily, j'imagine», avait-il par la suite développé auprès du Hollywood Reporter.

La question de la localisation du show avait été évoquée dans un article pour le site de Netflix Tudum par son créateur Darren Star, qui avait assuré que la présence d’Emily à Rome n’impliquait pas de quitter définitivement Paris. Il avait expliqué vouloir «devancer le public en l’emmenant dans des lieux inattendus» et «toucher un territoire plus large». Si les acteurs ont entamé le tournage à Rome, ils seront ensuite appelés à retourner à Paris cet été pour la fin du tournage.

La diffusion de la saison 5 d’«Emily in Paris» n’a pas encore de date de diffusion mais ne devrait, selon toute logique, pas être proposée (sur Netflix), au plus tôt, avant la fin 2025.