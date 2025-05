«Il devait vraiment mourir» : la créatrice de la série «Grey's Anatomy», Shonda Rhimes, révèle la mort la plus dure qu'elle a dû écrire

Shonda Rhimes, la créatrice de «Grey's Anatomy», a révélé la mort la plus difficile qu'elle ait eue à écrire dans la série médicale à succès.

Un personnage discret, mais emblématique pour de nombreux fans. «Grey's Anatomy», qui en est maintenant à sa 21e saison, est notamment connue pour la mort de nombreux personnages principaux, à l'instar du Dr George O'Malley (T.R. Knight), du Dr Derek Shepherd (Patrick Dempsey), du Dr Lexie Grey (Chyler Leigh) ou encore du Dr Mark Sloan (Eric Dane).

Cependant, pour la créatrice et productrice Shonda Rhimes, c'est celle du patient Denny Duquette, interprété par Jeffrey Dean Morgan, qui lui a semblé la plus difficile à écrire.

«Nous savions dès le début de la saison que l'intrigue porterait sur un homme qui mourrait jeune. Et puis nous avons rencontré Jeffrey Dean Morgan et le jeune homme devait vraiment mourir», a expliqué la productrice jeudi, lors de la célébration des vingt ans de Shondaland, sa société de production à succès, au Paley Museum de New York (États-Unis).

Estoy viendo Grey's Anatomy como por 3 vez, y estoy justo en el capítulo donde Denny Duquette ... Así que tomé la decisión madura de pausar y quitar la serie, porque si no le doy play pues eso nunca sucede y queda todo congelado en el tiempo Am I crazy???? pic.twitter.com/o8FNq0aFwo — Valeria Yepes (@tristeconequis) August 9, 2024

Le personnage de Denny Duquette, qui a fait ses débuts dans le premier épisode de la saison 2, est un patient en attente d'une transplantation cardiaque. Durant son séjour à l'hôpital, il noue une relation amoureuse avec le Dr Izzie Stevens (Katherine Heigl), et ils finissent par se fiancer.

Toutefois, vers la fin de la saison, son état s'aggrave et sa compagne le convainc de se faire implanter un dispositif d'assistance ventriculaire gauche (DAVG) comme solution temporaire en attendant qu'un cœur donneur soit disponible. La situation dégénérant, il meurt dans le dernier épisode de la saison.

Ellen Pompeo restera toujours dans la série

Dans cet épisode, Doc, le chien adoré du Dr Shepherd et du Dr Meredith Grey (Ellen Pompeo), meurt également après avoir été euthanasié par ses maîtres en raison d'un cancer des os.

Jeffrey Dean Morgan avait d'ailleurs fait remarquer à Shonda Rhimes en plaisantant que la scène de la mort de l'animal durait «cinq minutes de plus» que celle de son personnage. «C'était un bain de sang», a conclu la productrice Betsy Beers, également présente lors de l'évènement.

Malgré le départ de nombreux acteurs importants au cours des années, Ellen Pompeo a affirmé au journal espagnol El País qu'elle ne s'éloignerait jamais totalement de la série, même si sa présence à l'écran s'est réduite depuis la saison 19.

«Si je devais m'en aller complètement, tout le monde pourrait gagner de l'argent grâce à mon travail acharné pendant vingt ans et je ne gagnerais pas d'argent», a-t-elle déclaré à El País.

Diffusé depuis 2005, «Grey’s Anatomy» raconte la vie d'un hôpital universitaire fictif, le Seattle Grace, et de ses chirurgiens. La série dramatique a notamment remporté le Golden Globes de la meilleure série télévisée dramatique en 2007.