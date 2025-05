Eurovision : les 3 prestations les plus WTF de l'édition 2025

Mise en scène décalée, paroles insolites, univers kistch… Voici les 3 prestations les plus WTF de l’édition 2025 du concours de l’Eurovision, qui se tient du 13 au 17 mai en Suisse.

Suède, KAJ

Il fait figure de favori pour les bookmakers, le trio comique KAJ compose des mélodies imprégnées de sonorités folkloriques nordiques, mélangées à de la pop moderne qu'il associe à des performances théâtrales. Il est le premier groupe finlandais à représenter la Suède à l'Eurovision, et «Bara Bada Bastu» est la première chanson en suédois que la Suède a envoyée au concours depuis 1998. Difficiles à comprendre pour les non-scandinaves, les paroles de ce tube pop enlevé mené sur un air d'accordéon sont pour le moins originales puisque faisant une ode… au sauna, rituel cher au cœur des Suédois s’il en est. «Allons au sauna», «L’heure a sonné, c’est le moment, tous nos soucis disparaissent en un instant. Le meilleur remède pour le corps et l’âme est là : quatre murs en planches de bois», entonne un des chanteurs, rêvant d’un bon bain de vapeur.

Estonie, Tommy Cash

Habitué des grands festivals tels que Glastonbury, Sziget et Roskilde, Tommy Cash est un artiste à l’humour décalé et il le prouve avec «Espresso Macchiato». S’il fait dans le café - à l’instar de Sabrina Carpenter - les paroles de son morceau à lui lorgnent définitivement vers le second degré et… les clichés sur les Italiens (qui apprécieront ou pas). «Mi amore, mi amore, espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favore, por favore, espresso macchiato corneo» chante le moustachu de 33 ans. Il y est question de café, mais aussi de cigarettes, de spaghettis, ou encore de mafia. Pur arabica ou jus de chaussette, la chorégraphie qui accompagne le morceau montre qu’il n’y avait sûrement pas que de la caféine dans le gobelet au moment de la conception.

Australie, Go-Jo

Go-Jo est le projet musical de l'artiste Marty Zambotto, qui peut jouer de la guitare et du monocycle en même temps, est-il souligné sur le site de l’Eurovision. Le jeune homme manie donc l'art de faire deux choses en même temps... Son morceau en fait-il de même ? Il défendra les couleurs de son pays avec «Milkshake Man», titre rythmé très dansant, hommage - non pas seulement aux produits laitiers nos amis pour la vie - mais aussi et surtout à la confiance en soi, à l'épanouissement personnel et à l'acceptation de ses singularités, est-il expliqué. Mais évidemment les esprits mal placés ou amateurs de double sens - avec des phrases comme «Viens prendre une gorgée de ma tasse spéciale» et «Tu peux m'appeler l'homme au milkshake, je veux secouer et faire danser le monde entier» - ne penseront pas qu'aux vertus du calcium.