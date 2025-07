Emily in Paris : une partie de la saison 5 sera tournée à Venise cet été

La Cité des Doges accueillera le tournage de la saison 5 d’Emily in Paris le mois prochain, a annoncé ce week-end le président de la région de Vénétie sur ses réseaux.

Après Paris et Rome, Emily s'apprêterait à faire escale à Venise. Alors que le tournage de la saison 5 d’Emily in Paris a été lancé en mai dernier à Rome, une autre ville italienne devrait, selon toute vraisemblance, accueillir l’équipe de la série à succès en août prochain. C’est ce qu’a annoncé Luca Zaia, président de la région de Vénétie sur ses réseaux, ce week-end. «La célèbre série Netflix «Emily in Paris» arrive à Venise !», a posté samedi sur Instagram l’homme politique.

«Du 15 au 25 août, le centre historique de Serenissima sera le théâtre de la cinquième saison d'Emily in Paris», a-t-il poursuivi dans cette publication repérée par Deadline, avant de se féliciter de cette nouvelle. «C'est une nouvelle incroyable, qui confirme à quel point notre territoire est de plus en plus attractif pour les grandes productions audiovisuelles mondiales, grâce à son patrimoine unique et à son travail d'équipe entre les institutions et l'industrie cinématographique», anoté Luca Zaia, révélant au passage que le réalisateur de la série, Andrew Fleming, avait ces derniers jours effectué des repérages dans la ville, au côté notamment de la Commission du Film de Vénétie, dont l’objectif est de promouvoir la région en tant que lieu de tournage.

Trois lieux de tournage pour la saison 5

«Rendez-vous sur le tournage, dans notre belle Venise», a conclu ce dernier. Pour rappel, la saison 4 d’Emily in Paris s’était achevée à Rome alors qu’Emily, incarnée par Lily Collins, s’y installait pour s’occuper de la nouvelle antenne italienne de l’agence Grateau. En mai dernier, le coup d’envoi du tournage de cette cinquième saison avait été donné dans la ville éternelle avant de passer par Paris en juin, le créateur de la série Darren Starr, ayant assuré qu’Emily garderait un lien avec la capitale française. Pour l’heure, aucun commentaire sur le tournage à Venise n’a été fait par Netflix. Aucune date de sortie n’a non plus été annoncée par la plate-forme.

Lily Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy), sont évidemment de retour dans cette cinquième saison. Lucas Bravo (Gabriel) y reprendra aussi son rôle ainsi que Lucien Laviscount (Alfie), sans oublier la fine équipe de l'agence Grateau : Samuel Arnold (Julien) et Bruno Gouery (Luc).

Trois nouveaux acteurs font également leur arrivée au casting, dont l’actrice française Michèle Laroque, qui campera le rôle d’Yvette, vieille amie de Sylvie Grateau.