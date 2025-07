Rihanna et ses deux fils ont fait sensation à la première des Schtroumpfs à Los Angeles

Rihanna, qui prête sa voix pour les besoins du film, n’est pas venue seule pour assister à la première des «Schtroumpfs», dimanche 13 juillet à Los Angeles. L’artiste a foulé le tapis rouge avec ses deux fils, fruits de son union avec le rappeur A$AP Rocky.

Rihanna bien accompagnée. Enceinte de son troisième enfant, Rihanna a assisté dimanche 13 juillet, à Los Angeles, à la première des «Schtroumpfs». Pour l’occasion, la chanteuse était accompagnée de deux cavaliers. Et pas des moindre. L’artiste, qui prête sa voix à la Schtroumpfette et co-produit également ce film d’animation, a foulé le tapis rouge avec ses deux garçons, Riot Rose Mayers, et RZA Athelston Mayer, respectivement nés en août 2023 et mai 2022.

Tenues de soirée exigées

Pour la première apparition sur un tapis rouge de ses deux petits garçons, fruits de son union avec le rappeur A$AP Rocky, Rihanna a tenu à ce qu'ils fassent leur meilleur effet. Les deux enfants ont en effet été aperçus en tenue de soirée. Son aîné, âgé de 3 ans, est apparu en chemise blanche et cravate rose, quand le petit dernier, 2 ans, arborait une veste en tweed. Des costumes en harmonie avec la robe de leur célèbre maman, soulignant son baby bump. Pour rappel, enceinte de son troisième enfant, la star avait révélé cette nouvelle grossesse en mai dernier lors du Met Gala.

En attendant l’arrivée de ce nouveau membre dans la famille, «Les Schtroumpfs» sortira au cinéma le 16 juillet prochain dans les salles françaises. Rihanna a d’ailleurs écrit spécialement pour le long-métrage un nouveau titre, «Friend Of Mine», dévoilé en mai dernier, plus de deux ans après sa dernière chanson, «Lift Me Up».

Le film mettra en scène la Schtroumpfette et sa bande, alors qu’ils se lancent à la recherche du Grand Schtroumpf, kidnappé par Razamel et Gargamel. Des personnages créés par Peyo à la fin des années 1950.